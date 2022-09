Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ ανακηρύχθηκε σήμερα και επισήμως μονάρχης της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, σε τελετές που έγιναν σε αυτές τις δύο χώρες για να γιορταστεί η ανάρρησή του στον θρόνο.

Στην Καμπέρα, ο γενικός κυβερνήτης Ντέιβιντ Χάρλεϊ ανακοίνωσε ότι «ο πρίγκιπας Κάρολος Φίλιππος Αρθούρος Γεώργιος είναι ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄, με τη χάρη του Θεού, βασιλιάς της Αυστραλίας».

The moment Prince Charles was proclaimed King Charles of Australia. @7NewsAustralia pic.twitter.com/AGkSWmOyVc

Σε μια παρόμοια τελετή στο Ουέλινγκτον, η πρωθυπουργός Τζασίντα Άρντερν χαιρέτισε τον Κάρολο, τονίζοντας ότι εκείνος «δείχνει σταθερά τη στοργή του για τη Νέα Ζηλανδία και το βαθύτατο ενδιαφέρον του για το έθνος μας».

Οι δύο τελετές ήταν απλώς μια τυπική διαδικασία. Οι δύο πρώην βρετανικές αποικίες είναι ανεξάρτητες εδώ και δεκαετίες αλλά ο μονάρχης παραμένει αρχηγός του κράτους.

🇳🇿New Zealand holds formal proclamation ceremony for King Charles III: In a ceremony held on parliament’s grounds, New Zealand’s prime minister, Jacinda Ardern, and the governor general, Cindy Kiro, proclaimed Charles III king. Ardern expressed her gratitude to Queen Elizabeth pic.twitter.com/f3gzAdJ75L

— 🌐World News 24 🌍🌎🌏 (@DailyWorld24) September 11, 2022