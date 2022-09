Με πολλές αλλαγές, σε σχέση με το πρόσφατο παιχνίδι με τη Ναντ στη Γαλλία για το Europa League, παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Κάρλος Κορμπεράν στη σημερινή εντός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο (18:30), για την 4η αγωνιστική της Super League.

Ο Ισπανός τεχνικός «φρεσκάρει» την 11άδα των Πειραιωτών, χρησιμοποιώντας από την αρχή τους Βρσάλικο, Σωκράτη, Μπα, Εμβιλά, Μπόουλερ και Βαλμπουενά.

Συγκεκριμένα, ο Ιβηρας προπονητής παρατάσσει τον Ολυμπιακό με 4-2-3-1, έχοντας τον Βατσλίκ μπροστά από την εστία και τους Βρσάλικο, Σωκράτη, Μπα και Ρέαμπτσιουκ στην άμυνα. Οι Κούντε και Εμβιλά θα είναι οι δύο στα χαφ, με τους Μπόουλερ, Βαλμπουενά και Μασούρα πίσω από τον Ουί-Τζο Χουάνγκ.

Η 11άδα: Βατσλίκ, Βρσάλικο, Σωκράτης, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Κούντε, Εμβιλά, Μπόουλερ, Βαλμπουενά, Μασούρας και Ουί-Τζο Χουάνγκ.

