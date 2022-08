Ντιτρόιτ: Νέα ένοπλη επίθεση με 3 νεκρούς στον δρόμο – Πυροβολήθηκαν «στην τύχη»

Η αστυνομία του Ντιτρόιτ, στις βόρειες ΗΠΑ, αποδύθηκε χθες Κυριακή σε ανθρωποκυνηγητό αφού τέσσερις άνθρωποι δέχθηκαν πυρά «στην τύχη», με αποτέλεσμα τρεις εξ αυτών να υποκύψουν στα τραύματά τους, σύμφωνα με τις αρχές (στη φωτογραφία του Jose Juarez/Special to Detroit News via AP, επάνω, αστυνομικοί σ’ ένα από τα σημεία της ένοπλης επίθεσης).

Ο Τζέιμς Γουάιτ, ο αρχηγός της αστυνομίας σε αυτή την πόλη της πολιτείας Μίσιγκαν, διευκρίνισε μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης ότι τα τρία πρώτα θύματα — δυο γυναίκες κι ένας άνδρας — σκοτώθηκαν σε διαφορετικές τοποθεσίες του δυτικού τμήματος του Ντιτρόιτ τις πρώτες πρωινές ώρες.

Αφού αντιλήφθηκε ύποπτο να κοιτάζει στο εσωτερικό αυτοκίνητων, το τέταρτο θύμα, άνδρας, του ζήτησε να απομακρυνθεί προτού δεχθεί με τη σειρά του πυρά, συμπλήρωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας.

Δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου — πρόκειται για νεαρό αφροαμερικανό που φοράει μαύρα και κουκούλα — και οι αρχές παρότρυναν όποιον τον αναγνωρίζει να επικοινωνήσει με την αστυνομία το συντομότερο.

Οι επιθέσεις φαίνεται πως διαπράχθηκαν «εντελώς στην τύχη», επέμεινε ο αρχηγός της αστυνομίας Γουάιτ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

3 dead, one injured in shootings Sunday morning in Detroit, Active shooter still at large on west 7 mile by livernois Wyoming area. #detroit https://t.co/sM5Lozc81i pic.twitter.com/fJXYtWuV49

— Fox3 Now (@fox3news) August 28, 2022