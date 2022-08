Τέσσερις εκρήξεις κοντά σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Κριμαία

Τουλάχιστον τέσσερις εκρήξεις συγκλόνισαν την πόλη της Σεβαστούπουλης, στην προσαρτημένη από τους Ρώσους Κριμαία σε μια χρονική στιγμή που η Ουκρανία επιχειρεί αντεπίθεση στην παρούσα φάση του πολέμου.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, οι εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή του στρατιωτικού αεροδρομίου Μπελμπέκ, βόρεια της Σεβαστούπολης.

Ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης Mikhail Razvozhayev ανέφερε, επικαλούμενος πληροφορίες, ότι η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε ουκρανικό drone και υποστήριξε πως δεν έχουν προκληθεί ζημιές.

⚡️Media: Explosions heard at Belbek military airfield near Sevastopol, Crimea. Mikhail Razvozzhayev, head of the Russian occupation government in Ukraine’s Sevastopol, attributed the sounds to the work of air defense. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 18, 2022

Explosions are heard in the direction of Russia’s Belbek Air Base in Crimea pic.twitter.com/4Hy6QJydQw — WarMonitor🇺🇦 (@WarMonitor3) August 18, 2022

BREAKING. First reports about the powerful explosions at the major Russian airbase #Belbek near Sevastopol naval base in occupied #Crimea. pic.twitter.com/3RAyBrhAe8 — Viktor Kovalenko (@MrKovalenko) August 18, 2022



Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία είχε απειλήσει ότι θα κατεδαφίσει τη γέφυρα του Κερτς, την οποία κατασκεύασε η Μόσχα για να συνδεθεί η Ρωσία με τη χερσόνησο της Κριμαίας, όπου τις τελευταίες ημέρες έχουν σημειωθεί πολλές εκρήξεις σε ρωσικές στρατιωτικές βάσεις.

Νωρίτερα σήμερα, δύο ρωσικά χωριά κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία εκκενώθηκαν μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη πυρομαχικών.

Μια αποθήκη πυρομαχικών τυλίχθηκε στις φλόγες κοντά στο χωριό Τιμόνοβο (που απέχει λιγότερο από 50 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα) στην επαρχία Μπέλγκοροντ, ανέφερε ο περιφερειάρχης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ.

Δεν υπήρξαν θύματα, αλλά για προληπτικούς λόγους οι κάτοικοι του Τιμόνοβο και του γειτονικού χωριού Σολότι «μεταφέρθηκαν σε απόσταση ασφαλείας», σύμφωνα με τον Γκλάντκοφ, ο οποίος συμπλήρωσε ότι τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Το Κίεβο πίσω από τις επιθέσεις

Σημειώνεται πως οι πολλαπλές εκρήξεις που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Κριμαία είναι αποτέλεσμα ουκρανικών ενεργειών, σύμφωνα με εσωτερική έκθεση της ουκρανικής κυβέρνησης που επικαλείται το CNN.

Μπορεί το Κίεβο να μην έχει επίσημα αναλάβει την ευθύνη για τα δύο περιστατικά εκρήξεων, σε διάστημα μίας εβδομάδας, ωστόσο αξιωματούχος -υπό το καθεστώς ανωνυμίας- που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο υποστηρίζει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από τις επιθέσεις.

Σύμφωνα με ανάλυση του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), οι επιθέσεις στην Κριμαία αποτελούν μέρος της ευρύτερης προσπάθειας αντεπίθεσης της Ουκρανίας στο Νότο.

Οι επιθέσεις σε ρωσικές θέσεις μέσα και γύρω από την Κριμαία είναι πιθανότατα μέρος μιας συνεκτικής ουκρανικής αντεπίθεσης για την ανάκτηση του ελέγχου της δυτικής όχθης του ποταμού Δνείπερου. Οι ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού από την Κριμαία υποστηρίζουν άμεσα τις ρωσικές δυνάμεις στην ηπειρωτική Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στη δυτική περιφέρεια της Χερσώνας.

Όπως επισημαίνει το αμερικανικό think tank «η στόχευση της Ουκρανίας σε ρωσικές επίγειες γραμμές επικοινωνίας και υλικοτεχνικής υποστήριξης και υποστηρικτικών μέσων στην Κριμαία είναι συνεπής με την ουκρανική προσπάθεια αντεπίθεσης που έβαλε στο στόχαστρο γέφυρες πάνω από τον ποταμό Δνείπερο και ρωσικά στοιχεία υλικοτεχνικής υποστήριξης στην κατεχόμενη περιφέρεια Χερσώνα».

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα αυτής της εκστρατείας θα είναι πιθανότατα να διαταραχθεί η ικανότητα των ρωσικών δυνάμεων να συντηρούν δυνάμεις στη δυτική όχθη του ποταμού Δνείπερου και να τις υπερασπίζονται με εναέρια μέσα και πυροβολικό στην ανατολική όχθη.