Λονδίνο: Φωτιά κοντά σε σταθμό του Μετρό

Περισσότεροι από 70 πυροσβέστες αντιμετωπίζουν δύο διαφορετικές πυρκαγιές κοντά στη Γέφυρα του Λονδίνου (London Bridge).

Μια μεγάλη φωτιά κοντά στις σιδηροδρομικές γραμμές στην Union Street, στο Southwark, αναφέρθηκε το πρωί και 10 συνεργεία εργάζονται για να την θέσουν υπό έλεγχο.

Άλλα τρία πυροσβεστικά συνεργεία βρίσκονται στο σταθμό London Bridge, όπου έχει ξεσπάσει επίσης μια μικρότερη πυρκαγιά, προκαλώντας πυκνούς καπνούς.

Το Network Rail δήλωσε ότι τέσσερις σιδηροδρομικές γραμμές έχουν κλείσει, ενώ η γραμμή Jubilee του μετρό έχει επίσης ανασταλεί εν μέρει.

Please avoid the area whilst we work to bring the fire under control in #Southwark. There is a lot of smoke – so keep windows and doors closed https://t.co/5xIpC4mpKN https://t.co/t7x6o86zCV — London Fire Brigade (@LondonFire) August 17, 2022

Πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνούς καπνούς να υψώνονται στον ουρανό κοντά στις γραμμές του τρένου.

#LondonBridgeFire: Huge blaze causes travel chaos – forces major capital station to close down

Some 70 firefighters are battling a huge blaze next to London Bridge station in the UK which has filled the sky with black smoke. pic.twitter.com/s8sFkrWBgi — Faith Reporters (@FaithReporters) August 17, 2022

Major fire near London Bridge https://t.co/gl50DopV2v — peelOutdoors (@PeelOutdoors) August 17, 2022

Απομακρύνονται κάτοικοι

Κομμάτι του σιδηροδρομικού δικτύου έχει καεί εντελώς και οι άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από πολλά κτίρια στην περιοχή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (LFB).

Ο διοικητής του σταθμού της LFB, Γουέιν Τζόνσον, δήλωσε: «Ο σταθμός της LFB είναι ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει την πυρκαγιά: «Η πυρκαγιά παράγει έντονο καπνό και όσοι ζουν ή εργάζονται στην περιοχή συνιστάται να κρατήσουν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες τους.

«Τα τρένα από και προς τη Γέφυρα του Λονδίνου επηρεάζονται και πολλά κτίρια έχουν εκκενωθεί».