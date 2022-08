Ο Ντουράντ απάντησε στις φήμες περί απόσυρσης

Σαν «βόμβα» έσκασε το βράδυ της Δευτέρας, η είδηση από τις ΗΠΑ που έκανε λόγο για απόσυρση του Κέβιν Ντουράντ από το μπάσκετ!

Όπως ανέφεραν οι Αμερικανοί χθες, ο KD είχε στα πλάνα του ακόμα και την απόσυρση, καθώς δεν μοιάζει να μπορεί να βρει τη λύση στο πρόβλημα που έχει με τους Μπρούκλιν Νετς…

Ο σούπερ σταρ του NBA ωστόσο έσβησε άμεσα τη… φωτιά και το έκανε επισήμως με μια ανάρτηση του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Ο Ντουράντ μίλησε μέσα από τα social media και διέψευσε τα σενάρια, τονίζοντας πως δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα…

«Το ξέρω πως οι περισσότεροι πιστεύετε ανώνυμες πηγές αντί για εμένα, αλλά αν ακούει κάποιος εκεί έξω, δε σκοπεύω να αποσυρθώ από το παιχνίδι σύντομα, είναι κωμικά όλα όσα λέγονται».

I know most people will believe unnamed sources over me but if it’s anyone out there that’ll listen, I don’t plan on retiring anytime soon. Shit is comical at this point.

— Kevin Durant (@KDTrey5) August 15, 2022