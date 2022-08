Έρευνα: Οι αράχνες κοιμούνται, και μάλλον σαν τους ανθρώπους

Είναι ένα ερώτημα που κρατά ξάγρυπνους τους επιστήμονες: Κοιμούνται οι αράχνες;

Ναι, υποστηρίζουν πλέον οι επιστήμονες που μελέτησαν τις λεγόμενες αράχνες άλτες (Jumping spiders) της οικογένειας Salticidae.

Η Ντανιέλα Ρέσλερ και οι συνάδεφλοί της τοποθέτησαν κάμερες νυκτός σε αράχνες άλτες οι οποίες καταγράφηκαν να κουνούν ταπόδια τους και να τρεμοπαίζουν τα μάτια τους, όπως ακριβώς συμβαίνει στο υπνικό μοτίβο των ανθρώπων.

Οι ερευνητές περιέγραψαν το μοτίβο αυτό ως «κατάσταση ύπνου τύπου REM». Στους ανθρώπους, ο ύπνος REM (rapid eye movement) γνωστός και ως ύπνος γρήγορων κινήσεων των ματιών, είναι μια ενεργή φάση ύπνου όταν μέρη του εγκεφάλου ενεργοποιούνται και η οποία συνδέεται με τα όνειρα.

Εκτός από ανθρώπους, η εμπειρία του ύπνου REM έχει παρατηρηθεί και σε άλλα ζώα, όπως κάποια πτηνά και θηλαστικά. Ωστόσο, πλάσματα όπως οι αράχνες άλτες δεν είχαν παρατηρηθεί οπότε δεν ήταν γνωστό αν είχαν ανάλογο μοτίβο ύπνου, εξηγεί η Ρέσλερ, εξελικτική βιολόγος στο πανεπιστήμιο της Κοντσάντζ στη Γερμανία.

Τα ευρήματα τής έρευνάς τους δημοσιεύτηκαν την περασμένη Δευτέρα στην επιστημονική επιθεώρηση Proceedings of the National Academy of Sciences.

Μοτίβο ύπνου όπως των ανθρώπων

Η Ρέσλερ και η ομάδα της άρχισαν να ερευνούν τη συμπεριφορά των αραχνών, όταν τις ανακάλυψε να κρέμονται από τους ιστούς τους στα δοχεία στα εργαστήρια τις νύχτες. Προσφάτως πρόσθεσε και κάποιες αράχνες άλτες στη μελέτη, ένα κοινό είδος με τριχωτό καφέ κορμό και τέσσερα ζεύγη μεγάλων ματιών.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι κινήσεις των αραχνών κατά τη διάρκεια της νύχτας ομοίαζαν με τον ύπνο REM άλλων ειδών, όπως σκύλων και γάτων. Και αυτό συνέβαινε σε τακτικούς κύκλους, όπως ακριβώς στα μοτίβα ύπνου των ανθρώπων.

«Ήταν το πιο ασυνήθιστο πράγμα που έχω δει ποτέ» παραδέχεται η Ρέσλερ.

Όπως εξηγεί ο Πάουλ Σάλμπλε, εξελικτικός βιολόγος στο Χάρβαρντ και συν-συντάκτης της έρευνας, πολλά είδη ανάλογα των αραχνών δεν έχουν κινούμενα μάτια και γι’αυτό καθίσταται δύσκολη η σύγκριση των κύκλων ύπνου.

Ωστόσο, αυτές οι αράχνες άλτες είναι θηρευτές που κινούν τον αμφιβληστροειδή τους ώστε να αλλάζουν οπτική καθώς κυνηγούν, σημειώνει ο ίδιος.

Υπολείπεται, ωστόσο, να διαπιστωθεί αν οι αράχνες κοιμούνται τυπικά ενώ βρίσκονται σε θέση ξεκούρασης, διευκρινίζει η Ρέσλερ.

Με πληροφορίες από Associated Press