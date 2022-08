Bottled water is ready for pick up at the village green, as water supplies from Thames Water have run dry after problems with local supply, in Northend, Oxfordshire, Britain August 10, 2022. REUTERS/Chris Radburn

Τεράστια ανησυχία επικρατεί στη Μεγάλη Βρετανία λόγω της ξηρασίας, με εκατομμύρια νοικοκυριά να αντιμετωπίζουν ήδη δύσκολες καταστάσεις μετά και την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι τμήματα της νότιας, της κεντρικής και της ανατολικής Αγγλίας έχουν τεθεί επίσημα σε κατάσταση ξηρασίας έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο ζεστού και ξηρού καιρού. Supermarkets ration bottled water as drought leads shoppers to panic buyhttps://t.co/lQvg7nqO3z — Cornwall Live (@CornwallLive) August 13, 2022 Ουκρανία: Το φάντασμα της πυρηνικής καταστροφής πάνω από την Ευρώπη – Χρειάζονται μόλις λίγα δευτερόλεπτα Αρκετοί είναι εκείνοι οι πολίτες που έχουν πανικοβληθεί και τρέχουν να αδειάσουν τα ράφια των σουπερμάρκετ από εμφιαλωμένο νερό. Παράλληλα, υπάρχουν οδηγίες για περιορισμό του ντουζ στα τέσσερα λεπτά, αλλά και για πότισμα με χρησιμοποιημένο νερό μπάνιου. Συναγερμός λόγω ξηρασίας Οκτώ περιοχές της Αγγλίας βρίσκονται επίσημα σε ξηρασία λόγω της έντονης ζέστης και των χαμηλών βροχοπτώσεων, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι μπορεί να χρειαστεί μέχρι το επόμενο έτος για να επανέλθουν τα συνήθη επίπεδα στους ταμιευτήρες υδάτων. Η ποσότητα νερού που διατηρήθηκε στις δεξαμενές της Αγγλίας ήταν μόλις στο 65% της συνολικής χωρητικότητας στα τέλη του περασμένου μήνα, το χαμηλότερο επίπεδο για εκείνο το σημείο του ημερολογιακού έτους από το 1995. Την Παρασκευή κηρύχθηκε ξηρασία στη μισή Αγγλία, η πρώτη από το 2018, αν και αυτή τερματίστηκε γρήγορα από τη δυνατή βροχόπτωση. Παρά την απειλή για καταρρακτώδεις βροχές και καταιγίδες τη Δευτέρα, μεγάλο μέρος της νότιας Αγγλίας είναι απίθανο να δει σημαντικές βροχές μέχρι τον Σεπτέμβριο. Καθώς η Μεγάλη Βρετανία βιώνει θερμοκρασίες υψηλότερες από περιοχές της Καραϊβικής την Παρασκευή, ένα κατάστημα Aldi στο Λονδίνο δημοσίευσε αφίσες που περιορίζουν τους πελάτες σε από τρία έως πέντε μπουκάλια πόσιμο νερό το καθένα εν μέσω πανικού στις αγορές. Πώς οι συμβουλές των εταιρειών ύδρευσης δημιούργησαν πανικό Απαντώντας στις συμβουλές των εταιρειών ύδρευσης, οι άνθρωποι πανικοβλήθηκαν κι άρχισαν να αγοράζουν εμφιαλωμένο νερό, αφήνοντας άδεια τα ράφια των σουπερμάρκετ. Η Anglian Water, που καλύπτει σχεδόν επτά εκατομμύρια ανθρώπους στην Ανατολική Αγγλία και το Hartlepool, προέτρεψε τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν το νερό της πισίνας για τους κήπους, ενώ η Thames Water είπε ότι οι πελάτες πρέπει να ελέγχουν για διαρροές στις τουαλέτες τους και να ψεκάζουν τα φυτά με νερό το πρωί. Οι αγρότες απαιτούν από τους υπουργούς να διασφαλίσουν ότι οι προμήθειες νερού για τις καλλιέργειες έχουν την ίδια προτεραιότητα με αυτές για το περιβάλλον. Εν τω μεταξύ η Greenpeace χτυπάει το κουδούνι κινδύνου. Η Ami McCarthy, ακτιβίστρια για το κλίμα της Greenpeace UK, λέει ότι η ξηρασία σε όλη την Ευρώπη, οι ακραίοι καύσωνες και η κρίση του κόστους ζωής «είναι όλα αποτέλεσμα της εξάρτησης μας από τα ορυκτά καύσιμα που καταστρέφουν το κλίμα». Στερεύει ο Τάμεσης Η πηγή του ποταμού Τάμεση έχει στερέψει περισσότερο από ποτέ άλλοτε, καθώς η Αγγλία φαίνεται πως θα εισέλθει σε περίοδο παρατεταμένης ξηρασίας, για την οποία ορισμένοι ειδικοί λένε πως η χώρα είναι απροετοίμαστη. Το Βρετανικό Γραφείο Μετεωρολογίας (Met Office) ανέφερε πως ο φετινός Ιούλιος ήταν ο πιο ξηρός στην Αγγλία από το 1935 με τη μέση βροχόπτωση να φθάνει τα 23,1 χιλιοστόμετρα, μόλις το 35% του μέσου όρου για τον μήνα αυτό. Για μερικές περιοχές της χώρας ήταν ο πιο ξηρός Ιούλιος στα χρονικά. Ο Τάμεσης εκτείνεται σε μήκος 356 χιλιομέτρων σε όλη τη νότια Αγγλία, περνώντας από το Γκλόστερσαϊρ στα δυτικά και μέσα από το κέντρο του Λονδίνου, προτού χυθεί στη θάλασσα του Έσεξ στα ανατολικά. Η φυσική πηγή που τροφοδοτεί τον ποταμό, γνωστή ως «η πηγή», στερεύει τα περισσότερα καλοκαίρια. Όμως φέτος η έκταση της ξερής κοίτης του ποταμού έχει αυξηθεί σημαντικά περισσότερο σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, σύμφωνα με παρατηρήσεις ειδικών για την προστασία της φύσης. «Ο Τάμεσης θα ήταν κανονικά στην πηγή του – και υπάρχει μια ωραία παμπ δίπλα – περίπου 15 χλμ. προς τα πίσω, δήλωσε στο Reuters ο Άλισντερ Νολ, αξιωματούχος του Rivers Trust.