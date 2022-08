Η τελευταία ευκαιρία του Νεϊμάρ

«Αυτή τη χρονιά όλα θα μπαίνουν μέσα»… Ήταν οι δηλώσεις του Νεϊμάρ κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας της Παρί Σεν Ζερμέν, όταν παράλληλα κυκλοφορούσαν τα δημοσιεύματα περί άμεσης αποχώρησης του από τη γαλλική πρωτεύουσα, τα οποία η πλευρά του ποδοσφαιριστή τα… διέψευσε «πατώντας» πάνω στο δικαίωμα επέκτασης του συμβολαίου του.

Βέβαια, από την άλλη οι άνθρωποι της Παρί δεν βγήκαν ποτέ δημοσίως να διαψεύσουν τις προθέσεις περί απομάκρυνσης του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ από την πόλη του φωτός, αφήνοντας έτσι ανοιχτά όλα τα δεδομένα.

Πλέον ωστόσο, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα αποχώρησης του Νεϊμάρ από την Παρί Σεν Ζερμέν, τουλάχιστον μέσα στο φετινό καλοκαίρι. Ο Βραζιλιάνος έδειξε από το Σούπερ Καπ κιόλας τις προθέσεις του και φάνηκε πως θέλει να βγάλει στο χορτάρι, όσα είχε πει στην προετοιμασία.

Κόντρα στην Ναντ ο Βραζιλιάνος σταρ σκόραρε δύο φορές. Ο 30χρονος συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και στην πρεμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος απέναντι στην Κλερμόν και μέσα σε 30 λεπτά «καθάρισε» μόνος του εντελώς το παιχνίδι.

Πρώτα άνοιξε λογαριασμό για τον εαυτό του και την ομάδα του, πριν καν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο και στη συνέχεια δημιούργησε τα τρία από τα υπόλοιπα τέσσερα γκολ των Παριζιάνων.

What an assist from Leo Messi, and what a beautiful finish from Neymar 🇦🇷🇧🇷🔥. pic.twitter.com/DkXFwBM5U8

— Sara 🦋 (@SaraFCBi) August 6, 2022