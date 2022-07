Καζάνι που βράζει μοιάζει, εδώ και καιρό, η κατάσταση ανάμεσα στη Σερβία και το Κόσοβο. Ακόμα και αν η κατάσταση έμοιαζε για καιρό να είναι ήρεμη.

Η ένταση για όσους ζουν στην περιοχή και δη εκεί που συναντιούνται ο αλβανικός τομέας με τον σέρβικο, εντός του Κοσόβου υπήρχε και αναμενόταν να ξεσπάσει.

Η υπόθεση της αλλαγής των πινακίδων κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και η υποχρεωτική αντικατάσταση των σέρβικων με πινακίδες του Κοσόβου, είναι θέμα συζήτησης εδώ και καιρό στο βόρειο Κόσοβο που ζει η πλειοψηφία της σερβικής μειονότητας. Από την 1η Αυγούστου εκτός από τις πινακίδες θα πρέπει οι Σέρβοι πολίτες που μπαίνουν στο Κόσοβο, να λαμβάνουν ειδικό έγγραφο που θα τους επιτρέπει να κινούνται στην επικράτεια και να έχουν συναλλαγές με τον κρατικό μηχανισμό.

Η Πρίστινα να κατηγορεί το Βελιγράδι ότι εκμεταλλεύεται την κατάσταση μέσω των διοικητικών ζητημάτων και όχι μόνο για να δημιουργήσει ένταση, ενώ η Σερβία καταγγέλλει το Κοσυφοπέδιο ότι επιχειρεί να υποχρεώσει όσους Σέρβους έχουν απομείνει να εγκαταλείψουν το Κόσοβο.

Πληροφορίες από πηγές του Κοσόβου σημειώνουν ότι η Σερβία απέρριψε κάθε πρόταση που ήταν στο τραπέζι και πλέον η Πρίστινα οφείλει να εφαρμόσει τη νομιμότητα και το γράμμα του νόμου.

Το ζήτημα της αντικατάστασης των πινακίδων μπορεί να μοιάζει «ασήμαντη αφορμή» για αιματοχυσία, ωστόσο σε μία περιοχή που στην πραγματικότητα όλα είναι στον «αέρα» και επικρατεί μία εξαιρετικά ευαίσθητη «εικονική κανονικότητα», η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει ανά πάσα στιγμή.

Και αποδεικνύει ότι το να είσαι μειονότητα στα Βαλκάνια είναι πάντα πολύ δύσκολο πράγμα. Καθώς οι Σέρβοι που επέλεξαν να παραμείνουν στο Βόρειο Κόσοβο παραμένουν όμηροι μιας κατάστασης που κινείται στα όρια εδώ και χρόνια και περιμένει μια σπίθα για να εκραγεί.

🇽🇰Reinforced police presence at the bridge over Ibar river in Mitrovica — Kosovo. pic.twitter.com/nrUWiIuour

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 31, 2022