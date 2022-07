ΕΕ: Ξεκίνησαν η ενταξιακές διαπραγματεύσεις με Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία

Τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τη συζητήσεις για τη διεύρυνση της ΕΕ με δύο επιπλέον κράτη – μέλη ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Είναι μία ιστορική στιγμή», δήλωσε η πρόεδρος την Κομισιόν και πρόσθεσε πως «αυτό το περίμεναν επί τόσο καιρό οι πολίτες σας και το αξίζουν».

🇦🇱🇲🇰 Today, Albania and North Macedonia open accession negotiations with the EU.

This historic moment is your success. The result of your hard work.

The @EU_Commission has supported you all the way. We will continue to do so.

https://t.co/pwPF51Bs17

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 19, 2022