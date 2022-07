Η είδηση μιας νέας παραλλαγής της Covid-19 που εξαπλώνεται ταχύτατα ανησυχεί τους ιολόγους σε όλο τον κόσμο.

Το στέλεχος, η παραλλαγή BA.2.75 – με το παρατσούκλι «Κένταυρος», εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ινδία τον Μάιο.

Τώρα όμως συνεχίζει να εξαπλώνεται και έχει ήδη φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο με αποτέλεσμα οι επιστήμονες ανησυχούν για τη μεταδοτικότητά του, καθώς ξεπερνά την εξαιρετικά μολυσματική παραλλαγή BA.5.

Το στέλεχος «Κένταυρος» μπορεί επίσης να αντικαταστήσει το μέχρι πρότινος κυρίαρχο στέλεχος BA.2 σε πολλές χώρες. Από τότε που εξαπλώθηκε στην Ινδία, το συγκεκριμένο στέλεχος έχει φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τη Γερμανία και τον Καναδά.

It is wild to me that some random guy on Twitter decided that the BA.2.75 variant was going to be known as «Centaurus» and it completely worked. pic.twitter.com/ZLfwAVxp6g

