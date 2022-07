Το… αντίο του Ολυμπιακού στον Χασάν Μάρτιν (pic)

Με τα ερυθρόλευκα του Ερυθρού Αστέρα θα αγωνίζεται τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Χασάν Μάρτιν. Μετά από μια διετία στο μεγάλο λιμάνι, ο Αμερικανός σέντερ αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και ετοιμάζεται για νέες περιπέτειες στο Βελιγράδι.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε σχετική ανάρτηση, με την οποία αποχαιρέτησε τον 26χρονο Αμερικανό και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

«Σε ευχαριστούμε Χασάν για όλα όσα έχεις κάνει για τον Ολυμπιακό! Μαζί έχουμε πετύχει εξαιρετικά πράματα. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στο νέο μονοπάτι της καριέρας σου» ήταν το σχετικό μήνυμα τον «ερυθρολεύκων».

Θυμίζουμε, πως ο πρώην παίκτης των Πειραιωτών θα συναντήσει στον Ερυθρό τον Νεμάνια Νέντοβιτς που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό.

Thank you @HassTheGreat for everything you have done for #OlympiacosBC! Together we have achieved great things! We wish you all the best in your new career path! #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/A5VEVBxXlc

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) July 13, 2022