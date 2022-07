Οπαδοί της Νότιγχαμ κατασκήνωσαν στα εκδοτήρια για να πάρουν εκτός έδρας κάρτα! (vid)

Η μεγάλη επιστροφή της Νότιγχαμ Φόρεστ στην Premier League έχει προκαλέσει χαμό στους οπαδούς του συλλόγου τόσο σχετικά με τα εισιτήρια διαρκείας που έχουν τεράστια ζήτηση όσο και με την κάρτα για τα εκτός έδρας ματς.

Συγκεκριμένα, χιλιάδες φίλοι της ομάδας που είναι κάτοχοι διαρκείας επιχείρησαν να εξασφαλίσουν μία από τις 5.000 κάρτες που θα τους επιτρέψουν να πάνε σε γήπεδα όπως το Ολντ Τράφορντ και το Άνφιλντ και γενικότερα σε όλα τα εκτός έδρας ματς, με αρκετούς εξ αυτών να κατασκηνώνουν έξω από τα εκδοτήρια από το προηγούμενο βράδυ!

Η ζήτηση για τα εισιτήρια της Νότιγχαμ φέτος είναι τεράστια, ήδη έχουν ανανεωθεί και βγει χιλιάδες διαρκείας από τον κόσμο, ενώ και τα 5.000 εισιτήρια για τα εκτός έδρας ματς έκαναν… φτερά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη θα ξεκινήσει τη σεζόν με εκτός έδρας αγώνα ενάντια στη Νιούκαστλ στις 6 Αυγούστου.

Δείτε το βίντεο από τα εκδοτήρια:

Who’s looking forwards to getting their away memberships at Forest this year. Que outside the nottingham forest city ground at 11:45 ahead of membership going on sale tomorrow #nffc pic.twitter.com/ttRrLQwDdI

— @Stanhopesawaydays (@stanhopeawayday) July 12, 2022