Διάστημα: Ιστορική στιγμή – Φωτογραφία δείχνει πώς ήταν το Σύμπαν 13 δισ. χρόνια πριν

Πώς ήταν το Σύμπαν 13 δισ. χρόνια πριν; Η πρώτη εικόνα είναι γεγονός. Ο Τζο Μπάιντεν παρουσίασε την πρώτη από τις φωτογραφίες του τηλεσκοπίου Τζέιμς Γουέμπ. Σήμερα Τρίτη θα δοθούν στη δημοσιότητα άλλες τέσσερις σηματοδοτώντας την κανονική περίοδο λειτουργίας του Τζέιμς Γουέμπ. Ο Μπάιντεν έκανε λόγο για ιστορική στιγμή για την επιστήμη και την τεχνολογία.

The first image from the Webb Space Telescope represents a historic moment for science and technology. For astronomy and space exploration.

— President Biden (@POTUS) July 11, 2022