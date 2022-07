Καμία επίσημη απάντηση δεν έχει έρθει ακόμα από χείλη κυβερνητικού αξιωματούχου στην Τουρκία σε σχέση με την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το «χάρτη Μπαχτσελί», στην οποία καλεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να απαντήσει αν υιοθετεί τις θέσεις του ακροδεξιού του εταίρου.

Στον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο έσπευσε να απαντήσει – εκτός πλαισίου τουρκικής κυβέρνησης – με μία ανάρτηση του στο twitter, o αντιπροέδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP) και βουλευτής Κωνσταντινούπολης, Σεμίχ Γιαλτσίν.

1-Miço of US President Biden, Pawn of French President Macron, Greek Prime Minister Miçotakis, was panicked when he saw the Aegean Islands map presented to MHP Leader Mr. Devlet Bahçeli, by the Ülkü Ocakları. https://t.co/x24PNTgn6a

