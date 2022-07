Ο Κριστιάνο γίνεται για δεύτερο σερί καλοκαίρι το μεγαλύτερο θέμα συζήτησης στην Ευρώπη

Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Η Λίβερπουλ σπατάλησε 100 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον Ντάργουιν Νούνιες. Ο Σαντιό Μανέ άφησε το Λίβερπουλ και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερν Μονάχου, σε μια μεταγραφή βόμβα. Η Ρεάλ έδωσε 80 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Τσουαμενί από τη Μονακό, η Γιουβέντους… επιστρέφει με τους Πογκμπά και Ντι Μαρία, ο Εμπαπέ απασχόλησε για μήνες την επικαιρότητα, πριν γίνει ο απόλυτος βασιλιάς του Παρισιού.

Κι αν συνεχίσουμε; Θα βρούμε ακόμα πολλά σπουδαία ονόματα που οι μεταγραφικές τους υποθέσεις έκαναν κρότο στο καλοκαίρι που διανύουμε. Και άλλα τόσα που αναμένεται να κάνουν στους επόμενους δύο μήνες.

Κι όμως, για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι εκείνος που τραβάει όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του. Για εκείνον η αγωνία χτυπάει κόκκινο. Εκείνος απασχολεί τα media περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, εκείνος έχει στο… περίμενε κοτζάμ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εκείνος γίνεται θέμα για το αν θα πάει ή όχι στην προπόνηση προκειμένου να μιλήσει με τον Έρικ Τεν Χαγκ. Και τελικά δε θα πάει!

Γιατί δε θα πάει; Γιατί έχει κάνει γνωστό εδώ και μέρες στον σύλλογο πως δεν θέλει να μένει άλλο εκεί. Δεν τον χωρά ο τόπος. Δεν του περνάει καν από το μυαλό πως όταν θα ξεκινούν οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν και δη το Champions League, εκείνος δεν θα βρίσκεται σε αυτές αλλά στο Europa League.

Γιατί ο ίδιος νιώθει (και οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν) πως ακόμα και στα 37 του χρόνια είναι μια ποδοσφαιρική μηχανή. Κουβάλησε μονάχος του τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέρσι με τα 18 του γκολ. Τα 8 εξ αυτών απέναντι σε ομάδες του Big-6 της Premier League.

Γιατί βλέπει πως η… μπογιά του όχι μόνο δεν ξεθυμαίνει με τον καιρό, αλλά συμβαίνει το αντίθετο: talk of the town στο Λονδίνο μετά τις φήμες πως ο Μέντες τον πρότεινε στην Τσέλσι. Talk of the town στο Μόναχο για το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Μπάγερν Μονάχου. Πόθος σε Νάπολη και Ρώμη μετά τα δημοσιεύματα πως ενδιαφέρονται οι «τζιαλορόσι» και οι «παρτενοπέι». Που αλλού υπάρχουν συζητήσεις; Από το Παρίσι μέχρι τη Λισσαβόνα και από τη Μαδρίτη έως τις Ηνωμένες Πολιτείες και το MLS.

Τι είναι αυτό που χρειάζεται ο Κριστιάνο; Σίγουρα όχι τα λεφτά. Απ’ αυτά είναι… χορτασμένος. Κι από δόξα είναι. Αλλά απ’ αυτή ο Ρονάλντο «θρέφεται». Εδώ και χρόνια. Από το ξεκίνημα της καριέρας του μέχρι τώρα στα 37 του, που έχει κατακτήσει τα πάντα. Και η δόξα έρχεται παίζοντας στο Champions League, ανάμεσα στους κορυφαίους.

Η Γιουνάιτεντ μπορεί να θέλει να τον κρατήσει, ο Τεν Χαγκ είναι διατεθειμένος να του εξηγήσει το πρότζεκτ που θα χτίσει γύρω του, όμως τούτη την ώρα τίποτα δεν μοιάζει ικανό να τον κρατήσει στο Μάντσεστερ.

Το σίγουρο είναι πως για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι και πάλι εκείνος που προκαλεί τον ισχυρότερο «σεισμό» στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και η δική του αστερόσκονη είναι σκορπισμένη σε κάθε μεγάλο πρωτάθλημα…