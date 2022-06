Με το διπλωματικό παιχνίδι του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ξεκίνησε την Τρίτη στη Μαδρίτη η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Η σκιά του εκβιασμού του τούρκου προέδρου πέφτει βαριά με τους ηγέτες των κρατών – μελών της Συμμαχίας να αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να μην έχουν τα αποτελέσματα στα οποία στοχεύουν.

Το πρώτο τραπέζι στο διπλωματικό πόκερ της Συνόδου στήθηκε – άτυπα – με την κρίσιμη τετραμερή συνάντηση ΝΑΤΟ – Τουρκίας – Σουηδίας – Φινλανδίας, το απόγευμα της Τρίτης, η οποία πραγματοποιείται στο περιθώριο της Συνόδου, κεκλεισμένων των θυρών με στόχο να καμφθούν οι αντιρρήσεις Ερντογάν στην «ιστορική» – όπως χαρακτηρίζεται – διεύρυνση του ΝΑΤΟ και την ένταξη Ελσίνκι και Στοκχόλμης στη Συμμαχία.

“If Sweden and Finland are to become NATO members, they have to respect Türkiye’s security concerns” https://t.co/qfYzx0Qseq pic.twitter.com/T10ZUXkFKS

