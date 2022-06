Βόμβα Ίρβινγκ στο ΝΒΑ: Τέλος από τους Νετς

Ένα από τα μεγαλύτερα… σίριαλ στην off-season του ΝΒΑ είναι δίχως άλλο η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον Καϊρί Ίρβινγκ και τους Μπρούκλιν Νετς.

Εδώ και αρκετές μέρες ήταν γνωστό πως ο «Uncle Drew» δεν επιθυμεί την παραμονή του στην ομάδα της Νέας Υόρκης, δίνοντας μάλιστα στη διοίκηση μια λίστα με τους έξι πιθανούς προορισμούς που θα ήθελε να βρεθεί με τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Πλέον, ο έμπειρος κόμπο γκαρντ ζήτησε και πήρα άδεια από τους Νετς για να φέρει στο τραπέζι προσφορές ανταλλαγής ώστε να αποχωρήσει από την ομάδα και βρεθεί σε κάποιον σύλλογο της επιλογής του.

Οι Νεοϋορκέζοι πάντως έχουν ξεκαθαρίσει στον Ίρβινγκ πως δεν ενδιαφέρονται για μια ενδεχόμενη ανταλλαγή που εμπλέκει και τον Ράσε Γουέστμπρουκ, καθώς δεν τους γεμίζει το… μάτι, ενώ όπως αναφέρεται σε κύκλους της λίγκας, θεωρούν πως οι Λέικερς δεν έχουν κάποιο δυνατό πακέτο που θα τους δελεάσει για να φτάσουν σε συμφωνία.

Φυσικά αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι συζητήσεις περί ανταλλαγής του Ίρβινγκ γίνονται με βάση ο «Uncle Drew» να ενεργοποιήσει την οψιόν στο συμβόλαιό του με τους Νετς, μιας και σε αντίθετη περίπτωση μένει ελεύθερος να υπογράψει σε όποια ομάδα θέλει, και φυσικά μπορεί να σηκώσει το συμβόλαιό του.

Sources: Kyrie Irving has requested and received permission from the Nets to find sign-and-trade offers from other teams. Kevin Durant still hasn’t spoken to Nets front office. Russell Westbrook to Brooklyn remains unlikely. More for @NYDNSports https://t.co/SQ0hZxL4fm

ESPN Sources: Outside of the Lakers, there are currently no known teams planning pursuit of sign-and-trades for Nets G Kyrie Irving. No sign-and-trades can be formally discussed until after 6 PM on Thursday. Brooklyn isn’t believed to have interest in available Lakers packages.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 27, 2022