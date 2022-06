Ένα ολόκληρο μουμιοποιημένο μωρό μαμούθ ηλικίας άνω των 30.000 ετών ανακαλύφθηκε τυχαία από έναν ανθρακωρύχο χρυσού στην περιοχή Trʼondëk Hwëchʼin στο Γιούκον του Καναδά. Όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της τοπικής κυβέρνησης, πρόκειται για το πιο ολοκληρωμένο μουμιοποιημένο μαμούθ που έχει ανακαλυφθεί ποτέ στη Βόρεια Αμερική.

Το θηλυκό μωρό μαμούθ ονομάστηκε Nun cho ga από τους αυτόχθονες του Πρώτου Έθνους Tr’ondëk Hwëch’in, το οποίο μεταφράζεται ως «μεγάλο μωρό ζώο» στη γλώσσα Hän. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το ζώο πέθανε και πάγωσε στο μόνιμο παγετό κατά τη διάρκεια της εποχής των παγετώνων.

Ο Δρ. Γκραντ Ζαζούλα, παλαιοντολόγος της κυβέρνησης του Γιούκον, δήλωσε ότι ο ανθρακωρύχος χρυσού έκανε την «πιο σημαντική ανακάλυψη στην παλαιοντολογία στη Βόρεια Αμερική».

Ο καθηγητής Νταν Σούγκαρ, από το Πανεπιστήμιο του Calgary, μέλος της ομάδας που ανέσκαψε το μαλλιαρό μαμούθ, ανέφερε ότι τα νύχια, το δέρμα, οι τρίχες, ο κορμός, ακόμη και τα έντερα του ζώου ήταν άριστα διατηρημένα.

Being part of the recovery of Nun cho ga, the baby woolly mammoth found in the permafrost in the Klondike this week (on Solstice and Indigenous Peoples’ Day!), was the most exciting scientific thing I have ever been part of, bar none. https://t.co/WnGoSo8hPk pic.twitter.com/JLD0isNk8Y

— Prof Dan Shugar (@WaterSHEDLab) June 24, 2022