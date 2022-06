Ένα πρόγραμμα σύγχρονης τέχνης στην Ανάφη

Μια βραδιά ανάγνωσης με τη Maggie Nelson, την πεζογράφο και ποιήτρια, συγγραφέα του βιβλίου «Οι Αργοναύτες» (εκδόσεις Αντίποδες) για το οποίο βραβεύτηκε από την Ενωση Βιβλιοκριτικών της Αμερικής. Μια ομιλία της Karen Barad, επίτιμης καθηγήτριας φεμινιστικών σπουδών η οποία διδάσκει φιλοσοφία, ιστορία της συνείδησης, φυλετικές και εθνοτικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια Santa Cruz. Μια περφόρμανς από τον εικαστικό Jimmy Robert και τον εννοιολογικό καλλιτέχνη Oriol Vilanova. Μια έκθεση που θα απλώνεται σε πολλά σημεία της χώρας της Ανάφης και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μια φωτογραφική εγκατάσταση της συγγραφέως και εικαστικού Moyra Davey αλλά και μια σειρά φωτογραφικών έργων της Καρολίνας Κρασούλη.

Το Phenomenon επιστρέφει στην τέταρτη διοργάνωσή του για να ζωντανέψει πολιτιστικά το απομακρυσμένο νησί και να γίνει τόπος συνάντησης δημιουργικών και βαθιά σκεπτόμενων ανθρώπων. Οπως και τις άλλες φορές, έτσι και φέτος περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα δημόσιων δράσεων (μεταξύ 27/6 και 4/7) αλλά και μια έκθεση σύγχρονης τέχνης (από τις 2/7 ως τις 11/7)που έχουν ως θεματική αφετηρία την έννοια του χρόνου και τις χωροχρονικές κατασκευές που ορίζουν την καθημερινή μας ζωή.

«Ο χρόνος δεν είναι ίδιος για όλους. Σε μια περίοδο ραγδαίων κοινωνικοπολιτικών αλλαγών και μετά από μία μακρά περίοδο στασιμότητας η γραμμική θεώρηση του χρόνου τίθεται υπό αμφισβήτηση. Μέσα από τη δημιουργία κοινών βιωμάτων που βασίζονται στη συνεργασία και τη συνύπαρξη το Phenomenon 4 μάς καλεί να επανεξετάσουμε τη σχέση μας με τον χρόνο. Σε έναν τόσο απομακρυσμένο τόπο, όπως η Ανάφη, όπου ο χρόνος κυλά αλλιώς, καλούμαστε να αναθεωρήσουμε τους κανονιστικούς ρυθμούς της ζωής μας, να σκεφτούμε και να πράξουμε διαφορετικά» συνοψίζεται το σκεπτικό της φετινής διοργάνωσης.

Η έκθεση με τα έργα σύγχρονης τέχνης περιλαμβάνει έργα των Eric Baudelaire, Moyra Davey, Ian Kiaer, Jimmy Robert, Daniel Steegman Mangrane, Oriol Vilanova, Μαρίνα Ξενοφώντος, Καρολίνα Κρασούλη και φιλοξενείται στο Νέο Σχολείο, το Παλιό Σχολείο τις Μάντρες και άλλες τοποθεσίες στην χώρα του νησιού.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

20:00–21:00

Καλωσόρισμα από την ομάδα του Phenomenon και τους συμμετέχοντες. Θα προβληθεί η ταινία μικρού μήκους Αντίνταλο του Γιώργου Μπακάλη και του Κινηματογραφικού Εργαστηρίου Ανάφης

Κεντρική Πλατεία, Χώρα

ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

21:30–23:00

When there is no more music to write, προβολή ταινίας του Éric Baudelaire

Άνω Πλατεία, Χώρα

23:00–έως αργά

Βραδιά με ζωντανή ελληνική μουσική με τους Τάκη Κορορό και Δημήτρη Κρανίδα

Άνω Πλατεία, Χώρα

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

19:00–20:00

Διάλεξη και συζήτηση με την Karen Barad, διαδικτυακά

Νέο Σχολείο, Χώρα

23:00–00:30

Horse Opera, προβολή ταινίας της Moyra Davey

Μπαρ Μύλος, Χώρα

00:30–έως αργά

Mrs. Lover Lover, πάρτι σε επιμέλεια της Αγάπης Χαρμανή

Μπαρ Μύλος, Χώρα

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

20:30–21:30

Water binds me to your name, επιτελεστική δράση του Jimmy Robert

Η τοποθεσία θα ανακοινωθεί σύντομα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

19:00–20:30

Ανάγνωση και συζήτηση με την Maggie Nelson

Πού πας καραβάκι; παραλία Ρούκουνα

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

18:00–21:00

Εγκαίνια έκθεσης

Με έργα των Éric Baudelaire, Moyra Davey, Ian Kiaer, Καρολίνας Κρασούλη, Jimmy Robert, Daniel Steegman Mangrané, Oriol Vilanova, Μαρίνα Ξενοφώντος

Νέο Σχολείο, Παλιό Σχολείο, Μάντρες και άλλες τοποθεσίες στην χώρα

00:00–έως αργά

Kastro Street, πάρτι σε επιμέλεια της Αγάπης Χαρμανή

Αργώ Καφέ-Μπαρ, Χώρα

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

13:30–14:30

Borrowed Words, επιτελεστική δράση του Oriol Vilanova

Εστιατόριο Μαργαρίτα, Κλεισίδι

18:00–20:00

Έκθεση

Νέο Σχολείο, Παλιό Σχολείο, Μάντρες και άλλες τοποθεσίες στην χώρα

20:00–21:00

One million years, ηχητική εγκατάσταση του On Kawara

Κάστρο, Χώρα

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

18:00–19:30

Καλλιτεχνικό εργαστήρι για παιδιά με την Καρολίνα Κρασούλη

Νέο Σχολείο

18:00–21:00

Έκθεση

Νέο Σχολείο, Παλιό Σχολείο, Μάντρες και άλλες τοποθεσίες στην χώρα

ΤΡΙΤΗ 5–ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

18:00–21:00

Έκθεση

Νέο Σχολείο, Παλιό Σχολείο, Μάντρες και άλλες τοποθεσίες στην χώρα

Περισσότερες πληροφορίες στα links

www.kerenidispepe.art







https://mailchi.mp/2fbf566e3d0f/phenomenon-4-june-27-july

-12022-anafi-greece-16256666?e=