Πατριάρχης Κύριλλος: Έπεσε την ώρα της λειτουργίας – Δείτε το βίντεο

Ατύχημα είχε ο Πατριάρχης της Μόσχας, Κύριλλος, την ώρα της λειτουργίας. Όπως φαίνεται και από το βίντεο γλίστρησε και έπεσε όταν προσπάθησε να κατέβει από το βάθρο. Λίγο νωρίτερα ράντιζε με αγιασμό τους πιστούς.

Ο κόσμος που στεκόταν δίπλα του, επίσκοποι και πιστοί έσπευσαν να τον βοηθήσουν.

Αν και δεν υπήρξε – επίσημα ή ανεπίσημα – κάποια ενημέρωση από το Πατριαρχείο της Μόσχας, ο Πατριάρχης Κύριλλος δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί από την πτώση.

Head of the Russian Orthodox Church Patriarch Kirill took a tumble this morning while consecrating a church in the Black Sea city of Novorossiysk pic.twitter.com/KL78NVRpos

— Francis Scarr (@francis_scarr) June 25, 2022