Οι ελληνικές αρχές πρέπει να κινηθούν προς μια πολιτική για το προσφυγικό που θα θέτει στον πυρήνα της τα ανθρώπινα δικαιώματα και την υποστήριξη των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσε σήμερα η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ Mary Lawlor.

«Οι γεωπολιτικές συνθήκες και η έλλειψη υποστήριξης από την ΕΕ οδήγησαν σε ερωτήματα για την Ελλάδα που δεν έχουν τεθεί σε πολλά άλλα κράτη σχετικά με τη μετανάστευση», δήλωσε η Mary Lawlor που επισκέφθηκε τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο και τη Θεσσαλονίκη για να συνομιλήσει με τις τοπικές αρχές.

«Η τρέχουσα προσέγγιση της κυβέρνησης στο θέμα ορίζεται από το πλαίσιο της μετανάστευσης ως θέμα ασφάλειας και πρόληψης», είπε η Lawlor. «Αυτό που προκάλεσε αυτό στους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο, τους μετανάστες και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ενεργούν αλληλέγγυα μαζί τους, είναι μια ατμόσφαιρα φόβου – συγκεκριμένα φόβου ποινικοποίησης».

Η Lawlor επισκέφθηκε την Ελλάδα μετά από πρόσκληση της κυβέρνησης από τις 13 έως τις 22 Ιουνίου για να αξιολογήσει την κατάσταση όσων εργάζονται για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα.

PRESS RELEASE: The Greek Govt’s approach has fostered a climate of fear among refugees, asylum seekers, migrants and the #HumanRightsDefenders acting in solidarity with them.@NaomiOhReally @NektariaPsaraki @HelenaSmithGDN @FabienPerrier @NikiKitsantonishttps://t.co/qX2tyegYA7

— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) June 22, 2022