Τηλεφωνική επικοινωνία με το ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες είχε την Δευτέρα ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη σκιά του εξελισσόμενου πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το τουίτ της τουρκικής προεδρίας Γκουτέρες και Ερντογάν στο τηλεφωνικό τους ραντεβού συζήτησαν πρωτοβουλίες με στόχο την επίλυση της «υπό εξέλιξη κρίσης που έχει προκληθεί λόγω του ρωσο – ουκρανικού πολέμου».

President @RTErdogan spoke by phone with UN Secretary-General Antonio Guterres.

The call addressed the initiatives aimed at resolving the ongoing crisis caused by the Russia-Ukraine war.

— Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) June 20, 2022