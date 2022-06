Ισημερινός: Βίαια επεισόδια σε διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 3 επαρχίες

Ο πρόεδρος του Ισημερινού, ο Γκιγιέρμο Λάσο, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε τρεις επαρχίες, ανάμεσά τους αυτή όπου βρίσκεται η πρωτεύουσα Κίτο, επικαλούμενος τα βίαια επεισόδια κατά τη διάρκεια των πολυήμερων μαζικών κινητοποιήσεων ιθαγενών, οι οποίοι διαμαρτύρονται κυρίως για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.

Today is the fifth day of the strike against #Ecuador‘s president.

Thousands of indigenous people from Santa Rosa, Chibuleo and Pasa march to the center of Ambato toward the Governor’s Office.#ParoNacionalEcuador #INDIGENOUS

Via @IndignadosAmbatpic.twitter.com/NGbkozQL27

— Persona #SOSYanomami (@PersonalEscrito) June 17, 2022