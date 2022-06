Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ρωσικοί πύραυλοι κατέστρεψαν μία μεγάλη ποσότητα όπλων και στρατιωτικού υλικού στην περιοχή του Ντονμπάς στα ανατολικά της Ουκρανίας.

Μεταξύ των οπλικών συστημάτων που καταστράφηκαν, ήταν και μερικά που είχαν αποσταλεί από τις ΗΠΑ, αλλά και ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με το ίδιο υπουργείο, πύραυλοι με στόχευση ακριβείας έπληξαν περιοχή κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Ουντάτσνι, καταστρέφοντας εξοπλισμό που είχε παραδοθεί στις ουκρανικές δυνάμεις.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι σκοτώθηκαν περισσότεροι από 120 «εθνικιστές», ενώ καταστράφηκε ουκρανικός εξοπλισμός, όπως 2 τανκς και 11 ειδικά οχήματα.

Russia says it destroyed US, European weapons in eastern Ukraine https://t.co/y15D2RqLSD

— TOI World News (@TOIWorld) June 13, 2022