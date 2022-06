Ντονέτσκ: Τρεις νεκροί από ουκρανικό βομβαρδισμό, καταγγέλλουν οι φιλορώσοι αυτονομιστές

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν κατά τον βομβαρδισμό σε αγορά του Ντονέτσκ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων των φιλορώσων αυτονομιστών.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ένα παιδί.

Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το πρακτορείο του Ντονέτσκ δείχνουν την κεντρική αγορά Μαΐσκι να έχει τυλιχθεί στις φλόγες και τουλάχιστον ένα πτώμα.

‼️Emergency services continue to work at the place of arrival of shells of Ukrainian punishers at the Maisky market in Donetsk. The number of victims, we recall, has grown to 7 (three dead, four injured). pic.twitter.com/dO4TxzkRWP

— Таня ⭕️ (@OdNa_TaKa9l) June 13, 2022