Στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τα επόμενα σχέδιά του αναφέρεται σε μια σειρά αναρτήσεις του ο καθηγητής Ιστορίας του Γέιλ, Τίμοθι Σνάιντερ. Ο συγκεκριμένος καθηγητής υποστηρίζει ότι ο Ρώσος πρόεδρος στοχεύει στη δημιουργία προσφυγικών ροών, οι οποίες θα προκαλέσουν πιθανώς αποσταθεροποίηση εντός της ΕΕ.

Σύμφωνα με τον Σνάιντερ, σε αυτό αποσκοπεί ο αποκλεισμός των ουκρανικών λιμανιών στη Μαύρη Θάλασσα από τις ρωσικές δυνάμεις.

Ο Σνάιντερ στις αναρτήσεις του εξηγεί πώς θεωρεί ότι χρησιμοποιεί ο Πούτιν προς όφελός του την επισιτιστική ανασφάλεια, αποκαλώντας την «τελευταίο κεφάλαιο της πολιτικής της πείνας».

Οι αναρτήσεις του Σνάιντερ

Russia has a hunger plan. Vladimir Putin is preparing to starve much of the developing world as the next stage in his war in Europe. 1/16 — Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) June 11, 2022

«Η Ρωσία έχει ένα σχέδιο πείνας. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ετοιμάζεται να προκαλέσει λιμό σε μεγάλο μέρος του αναπτυσσόμενου κόσμου ως το επόμενο στάδιο του πολέμου του στην Ευρώπη», ανέφερε ο ειδικός στον απολυταρχισμό, επισημαίνοντας τη σημασία των εξαγωγών τροφίμων από την Ουκρανία για την τροφοδοσία του πλανήτη.

Ο ιστορικός εκτιμά ότι τρεις είναι οι βασικοί στόχοι του «σχεδίου πείνας» του Πούτιν:

Πρώτον, να σταματήσει τις εξαγωγές της Ουκρανίας σε μια προσπάθεια να τη διαλύσει ως κρατική οντότητα.

Δεύτερον, να προκαλέσει αστάθεια στην Ευρώπη με κύματα προσφύγων από περιοχές όπως η Βόρεια Αφρική και η Μέση Ανατολή, που εξαρτώνται από τις εισαγωγές σιτηρών από την Ουκρανία.

Τρίτον, να χρησιμοποιήσει τη λιμοκτονία ως «υπόβαθρο για έναν διαγωνισμό προπαγάνδας».

«Όταν ξεκινήσουν οι αναταραχές για τα τρόφιμα και θα εξαπλώνεται ο λιμός, η ρωσική προπαγάνδα θα κατηγορήσει την Ουκρανία και θα ζητήσει την αναγνώριση των ρωσικών εδαφικών κατακτήσεων στην Ουκρανία και την άρση όλων των κυρώσεων», τονίζει ο καθηγητής του Γέιλ.

Putin’s hunger plan is also meant to generate refugees from North Africa and the Middle East, areas usually fed by Ukraine. This would generate instability in the EU. 13/16 — Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) June 11, 2022

«Νέο επίπεδο αποικιοκρατίας»

Ο Σνάιντερ προσθέτει ότι τόσο ο πρώην ηγέτης της ΕΣΣΔ Ιωσήφ Στάλιν όσο και ο Αδόλφος Χίτλερ προσπάθησαν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τις προμήθειες τροφίμων της Ουκρανίας, αλλά το σχέδιο του Πούτιν συνιστά «νέο επίπεδο αποικιοκρατίας».

«Η Ρωσία σχεδιάζει να οδηγήσει στη λιμοκτονία Ασιάτες και Αφρικανούς για να κερδίσει τον πόλεμό της στην Ευρώπη», αναφέρει.

Ο Πούτιν επιχειρεί να επιρρίψει στη Δύση το φταίξιμο για τα προβλήματα στην παγκόσμια αλυσίδα τροφίμων και πιέζει για άρση των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία, ενώ η Βρετανία τον κατηγόρησε ότι «προσπαθεί να κρατήσει όμηρο τον πλανήτη» με τα τρόφιμα.

«Αν συνεχιστεί ο ρωσικός αποκλεισμός (των ουκρανικών λιμανιών), δεκάδες εκατομμύρια τόνοι τροφίμων θα σαπίσουν στα σιλό και δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι στην Αφρική και στην Ασία θα λιμοκτονήσουν», προειδοποιεί ο Τίμοθι Σνάιντερ.

Russia is planning to starve Asians and Africans in order to win its war in Europe. This is a new level of colonialism, and the latest chapter of hunger politics. 16/16 — Timothy Snyder (@TimothyDSnyder) June 11, 2022