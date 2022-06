Νατοϊκή επίδειξη ισχύος στη… γειτονιά του Πούτιν

Περίπου 3.000 στρατιώτες από 17 χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ ασκούνται στην Πολωνία, τη Λιθουανία, τη Λετονία και την Εσθονία στο πλαίσιο της άσκησης «Ramstein Legacy» της Συμμαχίας, της μεγαλύτερης που έχει γίνει ποτέ, όπως έγραψαν οι Times, εν μέσω φόβων ότι ο πόλεμος του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία θα μπορούσε να επεκταθεί σε άλλα εδάφη.

Τα γυμνάσια περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο δοκιμές συστημάτων αεράμυνας, αντιπυραυλικής άμυνας και ηλεκτρονικού πολέμου. Συνολικά 50 αεροσκάφη έχουν φτάσει στα πεδία των ασκήσεων από βάσεις σε όλη την Ευρώπη ενώ τα συστήματα εναέριας και πυραυλικής άμυνας που δοκιμάζονται ανέρχονται σε 17, σε μία συγκέντρωση δυνάμεων που κατά τη βρετανική εφημερίδα αποτελεί και μία επίδειξη δύναμης.

Η συμμετοχή της Βρετανίας αποτελείται από 100 στρατιώτες της 7ης Ομάδας Αεράμυνας από την αεροπορική βάση Amari στην Εσθονία και την Ustka της Πολωνίας, οι οποίοι χειρίζονται οχήματα Stormer οπλισμένα με αντιαεροπορικούς πυραύλους Starstreak, οι οποίοι χωρίζονται σε τρία «βέλη» που μπορούν να πλήξουν πολλαπλούς στόχους.

Ο διοικητής της Συμμαχικής Αεροπορικής Διοίκησης στρατηγός Τζέφρι Χάριγκιαν σημείωσε σχετικά: «Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης ασφαλείας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι μεγάλης κλίμακας εκπαιδευτικές ασκήσεις όπως αυτή είναι πιο σημαντικές από ποτέ για το ΝΑΤΟ».

Η άσκηση θα ενισχύσει την ικανότητα του Βορειοατλαντικού μπλοκ να υπερασπιστεί την επικράτεια των χωρών μελών του, συμπλήρωσε.

Ramstein Legacy 22 – @NATO and Partner nation aircraft and surface based air defence units in action.

Featured in the video: @EjercitoAire 🇪🇸 @FinnishAirForce 🇫🇮 @Armee_de_lair 🇫🇷 @BeAirForce 🇧🇪 @tcsavunma 🇹🇷 @ObranaTweetuje 🇨🇿 @RoyalAirForce 🇬🇧 @Poland_MOD 🇵🇱 @LTU_Army 🇱🇹#NATO pic.twitter.com/RxKpHh49Wa

— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) June 9, 2022