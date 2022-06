Κλιματική αλλαγή: Μια… αιωρούμενη απειλή από τη Μέση Ανατολή

Θεωρητικά, χρειάζονται τρία στοιχεία για να σχηματιστεί μια αμμοθύελλα: ισχυρός άνεμος, πηγή άμμου και σκόνης -συνήθως σε περιοχές με ελάχιστη έως καθόλου βλάστηση- και πολύ ξηρές συνθήκες.

Μοιραία, η κλιματική αλλαγή και η ερημοποίηση λειτουργούν συνδυαστικά και ταυτόχρονα αλληλεπιδρούν πια ως καταλύτες.

Σύμφωνα με στοιχεία της NASA, το 2020-21 ήταν η δεύτερη πιο άνυδρη περίοδος στο Ιράκ τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες.

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στις γύρω χώρες, όπου το τοπίο γίνεται πιο ξηρό και ζεστό, αλλοιώνοντας τα καιρικά μοτίβα και κάνοντας όλο και πιο συχνές, έντονες και μεγάλες σε διάρκεια τις αμμοθύελλες.

Τα βασικά αίτια εντοπίζονται σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων.

«Το λιώσιμο των πάγων στην Αρκτική μειώνει τη θερμοκρασία που δημιουργείται ανάμεσα στην πολική περιοχή και στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη και αυτό κάνει τα καιρικά συστήματα να κινούνται αργά πάνω από τις περιοχές μας», εξηγεί η Νταϊάνα Φράνσις, επικεφαλής του εργαστηρίου Περιβαλλοντικών και Γεωφυσικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Χαλίφα στα ΗΑΕ.

Ως εκ τούτου, οι αμμοθύελλες «μπορεί να διαρκούν αρκετές ημέρες, αντί για κάποιες ώρες», επισημαίνει.

Τα στοιχεία δείχνουν πράγματι έναν φαύλο κύκλο.

Πλέον, οι θερμοκρασίες στη Μέση Ανατολή αυξάνονται με διπλάσια ταχύτητα από τον παγκόσμιο μέσο όρο και τα κλιματικά μοντέλα προβλέπουν μείωση των βροχοπτώσεων σε πολλά μέρη.

Μέχρι και οι υγρότοποι στο νότιο Ιράκ και στο Ιράν, όπου πολλοί άνθρωποι ζουν από την καλλιέργεια της γης, στερεύουν.

#ImageOfTheDay

Al Sawa was a salt lake in #Iraq‘s Muthanna province 🇮🇶

➡️After a second consecutive year of severe #drought in the country, the lake has dried up

⬇️The absence of water is visible when comparing #Copernicus #Sentinel2 🇪🇺🛰images of ↙ 2017 and ↘ 2022 pic.twitter.com/Q385CVfE2c

— 🇪🇺 DG DEFIS #StrongerTogether (@defis_eu) April 24, 2022