Με το «Trooping the Colour», την ετήσια στρατιωτική παρέλαση, ξεκίνησαν οι εορτασμοί των 70 χρόνων της βασίλισσας Ελισάβετ στον θρόνο της Μεγάλης Βρετανίας («Πλατινένιο Ιωβηλαίο»). Η παρέλαση άρχισε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο κέντρο του Λονδίνου.

Στην παρέλαση συμμετέχουν πάνω από 1.200 στρατιωτικοί της Μεραρχίας του Βασιλικού Οίκου με 240 άλογα, δέκα στρατιωτικές μπάντες και περίπου 400 μουσικούς. Στο Λονδίνο ταξίδεψε και ο εγγονός της βασίλισσας, πρίγκιπας Χάρι με τη σύζυγό του Μέγκαν Μαρκλ και τα δυό τους παιδιά. Ωστόσο, θα παρακολουθήσουν μόνο την παρέλαση και δεν θα παραβρεθούν στο μπαλκόνι με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Στις 3 το μεσημέρι η βασίλισσα Ελισάβετ, η Δούκισσα της Κορνουάλης Καμίλα, ο πρίγκιπας Κάρολος, η πριγκίπισσα Άννα, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η Δούκισσα του Κέιμπριτζ και τα τρία της παιδιά, βγήκαν στο μπαλκόνι για να παρακολουθήσουν τα μαχητικά αεροσκάφη.

Her Majesty The Queen on her #PlatinumJubilee Celebration Weekend. pic.twitter.com/T9gEmZ3ESo — The Royal Family (@RoyalFamily) June 2, 2022

The Queen stands on the Buckingham Palace balcony with working members of the Royal Family to observe the 70-aircraft flypast Latest on the Platinum Jubilee: https://t.co/v5kZuRZVSw 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/Uvw38uSDdx — Sky News (@SkyNews) June 2, 2022

Νωρίτερα, η βασίλισσα Ελισάβετ εμφανίσθηκε στον εξώστη των ανακτόρων του Μπάκιγχαμ κατά την πρώτη ημέρα των εορτασμών για τα 70 χρόνια της βασιλείας της, επευφημούμενη από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί κοντά στα ανάκτορα στο Λονδίνο.

Η 96χρονη βασίλισσα, ντυμένη μ’ ένα σύνολο χρώματος γαλάζιου προς μωβ, στεκόταν ακίνητη και στηριζόταν σ’ ένα μπαστούνι. Συνοδευόταν από τον δούκα του Κεντ, έναν εξάδελφό της που είναι συνταγματάρχης του σώματος των Scots Guards, της Σκωτσέζικης Φρουράς, ενός από τα επίλεκτα συντάγματα της βρετανικής βασιλικής φρουράς.

Λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι, η Δούκισσα της Κορνουάλης, η Δούκισσα του Κέιμπριτζ και τα τρία της παιδιά επιβιβάστηκαν πάλι στην άμαξα και κατευθύνθηκαν στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Members of The Royal Family depart Buckingham Palace as they travel towards Horse Guards Parade for Trooping the Colour. #PlatinumJubilee #HM70 pic.twitter.com/vwJsVu6mzZ — The Royal Family (@RoyalFamily) June 2, 2022

Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis have joined the Duchess of Cornwall and Duchess of Cambridge in a carriage for Trooping the Colour #HM70 pic.twitter.com/zqLRg2BuUL — Lizzie Robinson (@LizzieITV) June 2, 2022

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και η σύζυγός του Κάρι, βρέθηκαν ανάμεσα στο πλήθος κοντά στη Downing Street παρακολουθώντας το Trooping the Colour.

Λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, ο πρίγκιπας Κάρολος, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η πριγκίπισσα Άννα εμφανίστηκαν πάνω σε άλογα για την τελετή Trooping the Colour.

Ο Γουίλιαμ ίππευε τον Ντέρμπι, ενώ στην πρώτη άμαξα βρέθηκαν η Δούκισσα του Κέιμπριτζ Κάθριν και η Δούκισσα της Κορνουάλης, Καμίλα. Τα παιδιά των Γουίλιαμ και Κέιτ, πρίγκιπας Τζωρτζ, πριγκίπισσα Σάρλοτ και πρίγκιπας Λούις ήταν εκεί για να παρακολουθήσουν τους εορτασμούς.

Οι εκδηλώσεις για το Ιωβηλαίο θα διαρκέσουν τέσσερις ημέρες.

Αργά το βράδυ σε όλη τη χώρα, αλλά και στις χώρες της Κοινοπολιτείας θα ανάψουν πυρσοί. Το έναυσμα θα δώσει ο κεντρικός πυρσός που έχει στηθεί έχω από το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Μεταξύ των πολλών εορταστικών εκδηλώσεων που θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες αξιοσημείωτο είναι το μεγάλο «Πάρτι του ΒΒC» το βράδυ του Σαββάτου. Απέναντι από την είσοδο του Μπάκιγχαμ έχει ήδη στηθεί μια σκηνή όπου θα πραγματοποιηθούν ποπ και ροκ συναυλίες με 22.000 θεατές.

Στην σκηνή θα εμφανιστούν πολλοί καλλιτέχνες, αλλά και εξέχουσες προσωπικότητες του Ηνωμένου Βασιλείου. Μεταξύ αυτών οι Queen με τον ‘Ανταμ Λάμπερτ, η Νταϊάνα Ρος, η Αλίσια Κις, ο Αντρέα Μποτσέλι, οι Duran Duran, και ο Κρεγκ Ντέιβιντ. Το παρών θα δώσει επίσης ο γνωστός περιβαλλοντιστής σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο, αλλά και ο ηθοποιός και ένθερμος υποστηρικτής της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα Στίβεν Φράι. Από τον αθλητικό χώρο θα εμφανιστούν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και η νεαρή βρετανίδα τενίστρια Έμμα Ραντουκάνου.

Την Κυριακή οι εορτασμοί θα ολοκληρωθούν με πάνω από 200.000 υπαίθρια πικ-νικ και οργανωμένα γεύματα μεταξύ πολιτών σε διάφορες γειτονιές της χώρας ενώ το απόγευμα γύρω από τους δρόμους του παλατιού και του κοινοβουλίου θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη παρέλαση με την συμμετοχή 10.000 ατόμων.

