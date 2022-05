Κορυφώνεται η αγωνία για τους έννέα Έλληνες ναυτικούς, που είναι όμηροι στο Ιράν μετά την κατάσχεση δύο τάνκερ ελληνικών συμφερόντων που έγινε την Παρασκευή στον Περσικό Κόλπο.

Την ευθύνη για την κατάληψη των δύο ελληνικών πλοίων ανέλαβαν οι «Φρουροί της Επανάστασης» -το επίλεκτο τμήμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. «Το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης κατέλαβε σήμερα δύο ελληνικά τάνκερ για παραβιάσεις στα ύδατα του Κόλπου» αναφέρεται σε ανακοίνωσή τους.

Η κίνηση του Ιράν αποδίδεται σε αντίποινα προς την Αθήνα για την κατάσχεση φορτίου αργού ιρανικού πετρελαίου που μεταφερόταν από ρωσικό δεξαμενόπλοιο στις 15 Απριλίου στα ανοιχτά της Εύβοιας και την απόφαση της Ελλάδας την Πέμπτη 26 Μαΐου να αποστείλει το φορτίο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας. Ειδικότερα, με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Θεμιστοκλής Δεμίρης πραγματοποίησε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας στον ιρανό ρέσβη στην Αθήνα, αναφορικά με την βίαιη κατάληψη δύο πλοίων ελληνικής σημαίας στον Κόλπο.

«Οι ανωτέρω πράξεις ισοδυναμούν ουσιαστικά με πράξεις πειρατείας» αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Ο γενικός γραμματέας καταδίκασε έντονα τις πράξεις αυτές, οι οποίες αντιβαίνουν θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και της Διεθνούς Ναυσιπλοΐας. Κάλεσε για την άμεση απελευθέρωση των πλοίων και των πληρωμάτων τους. Τόνισε επίσης ότι οι πράξεις αυτές θα έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις, καθώς και στις σχέσεις ΕΕ-Ιράν», επισημαίνεται.

Σε ό,τι αφορά τα γεγονότα, όπως σημειώνει το ελληνικό ΥΠΕΞ: «Νωρίτερα σήμερα ελικόπτερο του ιρανικού πολεμικού ναυτικού προσγειώθηκε στο ελληνικής σημαίας πλοίο Delta Poseidon το οποίο έπλεε σε διεθνή ύδατα (22 ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ιράν) στον Κόλπο.

»Στη συνέχεια ένοπλοι αιχμαλώτισαν το πλήρωμα του πλοίου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται δύο Έλληνες πολίτες. Αντίστοιχο συμβάν αναφέρθηκε ότι συνέβη και σε άλλο πλοίο ελληνικής σημαίας, στο οποίο επέβαιναν επτά Έλληνες πολίτες, και που ευρίσκετο πλησίον των ιρανικών ακτών.

»Το υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προβεί σε ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας, καθώς και συμμάχων και εταίρων της Ελλάδας.

»Υπό το φως των ανωτέρω, το Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια στο Ιράν.

»Τα πλοία ελληνικής σημαίας καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε στενό συντονισμό και συνεχή επικοινωνία».

Το περιστατικό σύμφωνα με σχετική δημοσίευση των «New York Times», επισφραγίζει μια τεταμένη εβδομάδα στο Ιράν, η οποία άρχισε την Κυριακή (22/05) με τη δολοφονία ενός ανώτερου μέλους των Φρουρών στην Τεχεράνη, σε μια επίθεση που πραγματοποιήθηκε από το Ισραήλ κατά τους αξιωματούχους τόσο του Ιράν όσο και των μυστικών υπηρεσιών. Στη συνέχεια, την Τετάρτη (25/06), μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην ευαίσθητη στρατιωτική τοποθεσία Παρτσίν σκότωσε έναν μηχανικό του Υπουργείου Άμυνας του Ιράν.

Ιρανοί εμπειρογνώμονες σε θέματα πετρελαίου και ενέργειας δήλωσαν ότι η κατάσχεση των πλοίων από το Ιράν ήταν ένα μήνυμα προς την Ουάσινγκτον ότι το Ιράν θα σκληρύνει τη στάση του εάν η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν επιστρέψει στην πολιτική της μέγιστης πίεσης της εποχής του Ντόναλντ Τραμπ και αρχίσει να κατάσχει τάνκερ και φορτία αργού πετρελαίου, που ανήκουν στο Ιράν.

«Ο κύριος σκοπός είναι να σταλεί ένα σαφές μήνυμα στη Δύση ότι οι μελλοντικές κατασχέσεις πετρελαιοφόρων θα αντιμετωπιστούν με ανάλογη απάντηση», δήλωσε η Σίνα Αζόντι, αναλυτής του Ιράν στο Ατλαντικό Συμβούλιο στην Ουάσινγκτον.

Η τύχη της αναθεωρημένης πυρηνικής συμφωνίας είναι ασαφής, καθώς οι συνομιλίες έχουν παγώσει λόγω του χαρακτηρισμού των Φρουρών της Επανάστασης από τις ΗΠΑ ως τρομοκρατικής οργάνωσης. Το Ιράν έχει απαιτήσει να αφαιρεθεί από τον κατάλογο το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, αλλά μέχρι στιγμής η Ουάσινγκτον έχει αρνηθεί, λέγοντας ότι ο χαρακτηρισμός είναι ανεξάρτητος από την πυρηνική συμφωνία.

Πάντως, το Nour News, το οποίο συνδέεται με ένα ιρανικό κρατικό όργανο ασφαλείας, ανέφερε, την Παρασκευή (27/05), στο Twitter: «Μετά την κατάσχεση ενός ιρανικού δεξαμενόπλοιου από την ελληνική κυβέρνηση και τη μεταφορά του πετρελαίου του στους Αμερικανούς, το Ιράν αποφάσισε να λάβει τιμωρητικά μέτρα κατά της Ελλάδας». Δεν ανέφερε, όμως, τι είδους μέτρα θα λάβει το Ιράν.

Following the seizure of an Iranian tanker by the Greek government and the transfer of its oil to the Americans, #Iran has decided to take punitive action against #Greece. pic.twitter.com/F0UzjMCLQk

— nournewsen (@nournewsen) May 27, 2022