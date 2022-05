Η Μίλαν έγινε η πιο νεανική ομάδα που κατακτά το Scudetto

Το ρόστερ με το οποίο η Μίλαν κατάφερε να φτάσει στην κατάκτηση του ιταλικού πρωταθλήματος μετά από 11 χρόνια, δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία στο επίτευγμα της.

Αυτό γιατί οι «ροσονέρι» έγιναν οι πρωταθλητές με τον μικρότερο μέσο όρο ηλικίας (μεταξύ των παικτών που χρησιμοποιήθηκαν) από την εποχή που καθιερώθηκε το σύστημα βαθμολόγησης με το «τρίποντο» για κάθε νίκη.

Ο μέσος όρος της ιταλικής ομάδας ήταν μόλις 26 ετών και 97 ημερών. Μάλιστα, αυτό το νούμερο το ανέβασαν αρκετά από μόνοι τους ο 40χρονος Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και ο 35χρονος Ολιβιέ Ζιρού.

26&97 – AC Milan are the youngest team to win the Scudetto in Serie A in the three points for a win era (26 years and 97 days on average considering the players used in 2021/22 campaign). Freshness.#SerieA #SassuoloMilan pic.twitter.com/AFol8hfNUX

— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) May 22, 2022