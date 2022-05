Eξαιρετικά θετικό βήμα σε ότι αφορά την σχέση ελληνικού σινεμά – εξωτερικού είναι η υπογραφή της νέας συμφωνίας κινηματογραφικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Γαλλία που αντικαθιστά τη συμφωνία που ίσχυε από το 1973. Την είδηση επιβεβαίωσε ο υφυπουργός σε θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού κ. Νικόλας Γιατρομανωλάκης ο οποίος βρίσκεται στις Κάννες, όπου προβάλλονται αρκετές ταινίες σχετικές με την χώρα μας: η τελευταία ταινία του Καναδού μετρ του τρόμου Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ «Crimes of the future» (Εγκλήματα του μέλλοντος) η οποία σε παραγωγή «Αργοναυτών» γυρίστηκε εξ’ ολοκλήρου στην Αθήνα, το «Τρίγωνο της θλίψης» (Triangle of sadness), του Ρούμπεν Εστλουντ του οποίου το τρίτο μέρος γυρίστηκε σε παραλία της Εύβοιας την περίφημη Χιλιαδού (συμπαραγωγός η Heretic Films των Κωνσταντίνου Κοντοβράκη και Γιώργου Καρναβά), η ελληνοτουρκική συμπαραγωγή «Burning days» (Φλεγόμενες μέρες) του Τούρκου Εμίν Αλπέρ που προβάλλεται στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα (από ελληνικής πλευράς παραγωγός της ταινίας είναι ο Γιώργος Τσούργιαννης επικεφαλής της Horsefly Films) και βεβαίως το «Dodo», τελευταία μεγάλου μήκους ταινία του Πάνου Χ. Κούτρα, που προβάλλεται στο τμήμα των Premiere. Επίσης, η μικρού μήκους ταινία «Ο θρόνος του Ξέρξη» της Εύης Καλογηροπούλου, στην οποία πρωταγωνιστεί ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, βρίσκεται στο πρόγραμμα της Εβδομάδας Κριτικής.

Στη νέα συμφωνία «αλλάζει προς το καλύτερο για την Ελλάδα το ελάχιστο και το μέγιστο ποσοστό συνεισφορών των συμβαλλόμενων συμπαραγωγών από την καθεμία εκ των δύο χωρών, διευκολύνοντας έτσι την είσοδο ενός Έλληνα παραγωγού σε μια ελληνογαλλική συμμετοχή» είπε ο υφυπουργός. Επίσης, ενισχύεται η εξωστρέφεια των Ελλήνων παραγωγών και καλλιτεχνικών συντελεστών και η επαφή τους με τη γαλλική κινηματογραφική βιομηχανία (την μεγαλύτερη της Ευρώπης) και διευρύνεται η κινηματογραφική αγορά της διανομής και της εκμετάλλευσης κινηματογραφικών έργων στη Γαλλία καθώς παρέχεται γαλλική ιθαγένεια στις ταινίες των συμβαλλόμενων Ελλήνων παραγωγών.

Στις Κάννες εκτός άλλων, ο κ. Γιατρομανωλάκης συναντήθηκε με τον Επίτροπο αρμόδιο για την Εσωτερική Αγορά, Τιερί Μπρετόν, μέλη του Ευρωκοινοβουλίου αλλά και ομολόγους του από την Λιθουανία και την Εσθονία και εισηγήθηκε κοινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες τόσο για τις κινηματογραφικές αίθουσες που υποφέρουν διεθνώς στην μετα-covid εποχή, αλλά και για το χρηματοδοτικό κενό που προέκυψε σε κάποιες ευρωπαϊκές παραγωγές λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία (κενό που θα μπορούσε να καλυφθεί από Ευρωπαϊκούς πόρους. Επίσης συζήτησε για το νέο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο MediaInvest και τις προοπτικές που παρέχει στην ελληνική κινηματογραφία). Σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το Athens Film Office συζήτησε με την γαλλική σχολή κινηματογράφου Lumiere το πρόγραμμα επιμόρφωσης επαγγελματιών του οπτικοακουστικού κλάδου το οποίο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και συναντήθηκε με παραγωγούς αλλά και ευρωπαϊκούς φορείς όπως το Eurimages συζητώντας τόσο για προγράμματα ανάπτυξης και χρηματοδότησης όσο και για κινήσεις που θα καταστήσουν την Ελλάδα ελκυστικότερο κινηματογραφικό προορισμό.

Σε σχετικό άρθρο του περιοδικού The Hollywood Reporter για την ελληνική παρουσία φέτος στις Κάννες, επισημαίνεται το momentum στο οποίο βρίσκεται αυτή την περίοδο ο ελληνικός κινηματογράφος, στο οποίο τα μέγιστα έχει συμβάλλει το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Ενημέρωσης (ΕΚΟΜΕ). Στο ίδιο άρθρο ο κ. Μάρκος Χολέβας πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου τονίζει την έμφαση που δίνει το ΕΚΚ στην «καλλιέργεια μιας νέας γενιάς Ελλήνων κινηματογραφιστών». Το άρθρο μιλά επίσης για την καίρια συμβολή σε αυτή την ανάπτυξη του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας. Η κα Βασιλική Διαγούμα, υπεύθυνη επικοινωνίας του ΕΚΟΜΕ αναφέρεται σε «μια περίοδο που οι δουλειές (για τον κινηματογράφο) δεν υπήρξε ποτέ καλύτερες.» Τα νούμερα κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει και τα νούμερα λένε ότι από τον Απρίλιο του 2018 μέχρι τις μέρες μας, 221 σχέδια έχουν υποστηριχθεί από το ΕΚΟΜΕ και παραπάνω από 51 χιλιάδες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν.