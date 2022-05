Εργάτες απομάκρυναν σήμερα τις εμβληματικές «Χρυσές Αψίδες» από εστιατόριο των McDonald’s βόρεια της Μόσχας, σύμβολο της εταιρίας, στην πρώτη φάση στην αλλαγή επωνυμίας της αλυσίδας ταχυφαγείων που ξεκίνησε στη Ρωσία μερικές ημέρες αφού η εταιρία ανακοίνωσε τα σχέδιά της να αποχωρήσει από τη χώρα.

❌ Pulling down the Golden Arches in Khimki just outside Moscow. #McDonalds pic.twitter.com/9f8PidbyaU

— Jason Corcoran (@jason_corcoran) May 23, 2022