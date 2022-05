Προειδοποίηση κατά της «γεωοικονομικής διάσπασης» της παγκόσμιας κοινότητας απηύθυνε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με αφορμή την συγκέντρωση της διεθνούς πολιτικής και επιχειρηματικής ελίτ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός.

Σε μήνυμα της σε blog post η επικεφαλής του Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα επεσήμανε πως η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη δοκιμασία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και οι συνέπειες του πολέμου έρχονται να προστεθούν στην αρνητική οικονομική επίδραση που προκάλεσε η κρίση της πανδημίας, επιβραδύνοντας τους ρυθμούς ανάπτυξης και ωθώντας τον πληθωρισμό σε ιστορικά υψηλά.

Great to be back in Davos! Global policymakers face a stark choice: surrender to the forces of geoeconomic fragmentation that will make our world poorer and more dangerous. Or reshape how we cooperate.

— Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) May 22, 2022