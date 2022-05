Φεστιβάλ Καννών 2022, Η στιγμή της Ελλάδας

Η ανανέωση για τρία χρόνια την συμφωνίας κινηματογραφικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Γαλλία, είναι ένα ακόμα θετικό βήμα της προσπάθειας που εδώ και αρκετό καιρό γίνεται για την ανάπτυξη των οπτικοακουστικών δραστηριοτήτων στην χώρα μας. Την είδηση επιβεβαίωσε στο ΒΗΜΑ ο υφυπουργός αρμόδιος για θέματα σύγχρονου Πολιτισμού κ. Νικόλας Γιατρομανωλάκης, που ήρθε στο φεστιβάλ Καννών και ήταν ένας από τους πολλούς θαμώνες της χθεσινής δεξίωσης που διοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου στο περίπτερό του, δίπλα στο Palais Du Festival.

Η Ελλάδα έχει τρομερό momentum αυτή την περίοδο, γεγονός που επισημαίνει και ο ξένος Τύπος. Ο τίτλος «Greek Cinema is having a moment in Cannes» (Το ελληνικό σινεμά έχει την στιγμή του στις Κάννες) σχετικού άρθρου του περιοδικού Screen International δηλώνει πολλά και σε αυτό αναφέρεται η κινηματογραφική παρουσία της χώρας μας στις Κάννες καθώς επίσης και δράσεις όλων των φορέων που σχετίζονται τόσο με το ελληνικό σινεμά όσο και με τις διεθνείς συμπαραγωγές που γυρίζονται στην Ελλάδα.

Θυμίζουμε ότι εκτός από την ελληνική ταινία του Πάνου Χ. Κούτρα «Dodo» που προβάλλεται στις πρεμιέρες (εκτός συναγωνισμού), δύο ξένες ταινίες του διαγωνιστικού τμήματος γυρίστηκαν στην Ελλάδα: οι «Crimes of the Future» του Καναδού Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ («Το τέλος της βίας») και «Triangle of sadness») του Σουηδού Ρούμπεν Εστλουντ. Επίσης στο φεστιβάλ προβάλλεται η ταινία το «Burning Days», με συμπαραγωγό τον Γιώργο Τσούργιαννη (Horsefly Films) και το ΕΚΚ.

Στο άρθρο του Screen μνημονεύονται άνθρωποι «κλειδιά» αυτής της προσπάθειας, όπως ο πρόεδρος του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου κ. Μάρκος Χολέβας και η κα Βασιλική Διαγούμα, υπεύθυνη επικοινωνίας του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) που έχει την ευθύνη για το μεγαλύτερο μέρος της υλοποίησης των δραστηριοτήτων ξένων ταινιών που γυρίζονται στην χώρα μας. «Οι δουλειές δεν υπήρξαν ποτέ καλύτερες» αναφέρει η κα Διαγούμα στο άρθρο, την ώρα που ο κ. Χολέβας επισημαίνει την σημασία της αποστολής του ΕΚΚ να «καλλιεργήσει μια νέα γενιά κινηματογραφιστών.»

Μια εκπρόσωπος αυτής της νέας γενιάς εξάλλου, η κα Εύη Καλογηροπούλου, συμμετέχει φέτος στις Κάννες με την ταινία της «Στον θρόνο του Ξέρξη» όπου πρωταγωνιστεί ο τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Η ταινία προβάλλεται στο πρόγραμμα της Εβδομάδας Κριτικής.