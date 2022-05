75ο Φεστιβάλ Καννών: Λίγο πριν την αυλαία έναρξης…

Η αυλαία της 75ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ των Καννών σηκώνεται απόψε με την παγκόσμια πρώτη του «Coupez» («Final Cut»), ενός … zombie movie, και τελευταίας ταινίας του Γάλλου σκηνοθέτη Μισέλ Χαζαναβίσιους. Ο ίδιος πριν από 11 χρόνια είχε παρουσιάσει στις Κάννες την μεγάλη έκπληξη του τότε φεστιβάλ, «The artist» (το οποίο θα κέρδιζε αργότερα το Οσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και Α’ ανδρικού ρόλου – Ζαν Ντιζαρντέν). Η επιλογή του «Coupez» ως ταινία έναρξης δεν έγινε τυχαία * το φεστιβάλ θέλει να τονίσει το κέφι που όλος ο κόσμος χρειάζεται και καθότι κωμωδία, η ταινία του Χαζαναβίσιους αναμένεται να έχει αρκετό.

Πλούσιο σε εμπειρίες, συναντήσεις, ταινίες και δράσεις αναμένεται να είναι το κινηματογραφικό ενδεκαήμερο που αρχίζει από σήμερα στην Κυανή Ακτή. Και ίσως από τις παραπάνω λέξεις, η «συναντήσεις» να είναι η πιο ουσιαστική. Το περσινό φεστιβάλ διεξήχθη εκτάκτως τον Ιούλιο με σκληρά μέτρα ασφαλείας, πολύ λιγότερο κόσμο και την απογοητευτική θέα των αρκετών άδειων καθισμάτων στις αίθουσες. Φέτος, τα πράγματα δείχνουν λιγότερο αυστηρά (πάντα υπό την τήρηση των κανόνων υγιεινής) και ο κόσμος κατά πολύ αυξημένος.

Τις πρώτες μέρες της διοργάνωσης, το μεγαλύτερο ίσως εφετινό event θα είναι είναι η προβολή, εκτός συναγωνισμού της ταινίας «Top Gun Maverick». Η ταινία μέσω της οποίας ο Τομ Κρουζ επέστρεψε στο «Top Gun», την στρατιωτική περιπέτεια που τον έκανε διάσημο το 1985, παρακολουθεί τον ίδιο ήρωα 40 χρόνια αργότερα. Ο 60χρονος από τις 3 του επόμενου Ιουλίου mega star, θα δώσει το παρόν στην Κρουαζέτ οπότε μπόλικη δουλειά περιμένει τους παπαράτσι που θα θέλουν να απαθανατίσουν το χαμόγελο που σκοτώνει. Κι αν αυτό το γεγονός είναι η βιτρίνα του φεστιβάλ, το glam, το 10ήμερο που θ’ ακολουθήσει θα προσφέρει παράλληλα την ευκαιρία στους θαμώνες του να ανακαλύψουν ταινίες με γνωστές ή και λιγότερο γνωστές υπογραφές.

Γιατί ποιος σινεφίλ δεν είναι περίεργος να δει τι έχουν αυτή την φορά στο «τσεπάκι» τους διακεκριμένοι auteur του παγκόσμιου σινεμά όπως ο κορεάτης σκηνοθέτης Παρκ Τσαν Γουκ («Old boy»), οι Βέλγοι αδελφοί Λικ και Ζαν Πιέρ Νταρντέν («Η υπόσχεση», «Ροζετά»), ο Ιάπωνας Χιροκάζου Κόρε Εντα («Κλέφτες καταστημάτων»), ή ο Ρουμάνος Κριστιάν Μουντζιού («Τέσσερις μήνες, τρεις εβδομάδες, δύο μέρες»); Ολοι τους λαμβάνουν μέρος στον φετινό διαγωνισμό για τον Χρυσό Φοίνικα, με τις ταινίες (αντιστοίχως) «Απόφαση να φύγεις» (Decision to leave), «Tori et Lokita», «Broker» και «RMN». Μαζί τους ο Καναδός Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ («Το τέλος της βίας») και ο Σουηδός Ρούμπεν Εστλουντ (ο δημιουργός του «Τετραγώνου») με ταινίες μάλιστα, που γυρίστηκαν στην Ελλάδα: αντιστοίχως οι «Crimes of the Future» με Βίγκο Μόρτενσεν και Λεά Σεϊντού και «Triangle of sadness» με Γούντι Χάρελσον.

Ποιος δεν θα ήθελε να δει τον Ρώσο σκηνοθέτη Κίριλ Σερεμπρένικοφ που παρουσιάζει στις Κάννες την ταινία «Zhena Chaikovskogo» (Η γυναίκα του Τσαϊκόφσκι) και να δέχεται ερωτήσεις σχετικές με το καυτό ζήτημα του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας; Και ποιος δεν θα ήθελε να δει το αποτέλεσμα της τελευταίας ταινίας του Πάνου Χ. Κούτρα «Dodo», με δεδομένο μάλιστα, ότι η προηγούμενη ταινία του, «Xenia», προκάλεσε μεγάλη αίσθηση στο τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα όπου είχε προβληθεί το 2014;

Σκληρή δουλειά πάντως αναμένεται για τον Πρόεδρο και τα μέλη της κριτικής επιτροπής του 75ου Φεστιβάλ των Καννών. Στην θέση του πρώτου κάθεται φέτος, ένας ηθοποιός, ο Γάλλος Βενσάν Λιντόν, ένα αξιοσέβαστο πρόσωπο της γαλλικής υποκριτικής που το 2015 τιμήθηκε ο ίδιος ως καλύτερος ηθοποιός για την ταινία «Ο νόμος της αγοράς» του Στεφάν Μπριζέ.