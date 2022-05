ΝΑΤΟ: Συνάντηση Σουηδίας – Φινλανδίας με Τουρκία μετά τις αντιρρήσεις Ερντογάν

«Να συζητήσουν με την Τουρκία» σχεδιάζουν Σουηδία και Φινλανδία αύριο, Σάββατο, στο Βερολίνο, μετά την αντίθετη στάση που διατύπωσε ο τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην ενδεχόμενη ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ.

Η Σουηδή υπουργός Αν Λίντε «θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει την πιθανή σουηδική υποψηφιότητα» με τον Τούρκο ομόλογό της κατά τη διάρκεια μιας άτυπης συνάντησης των υπουργών του ΝΑΤΟ, στην οποία είναι προσκεκλημένες η Σουηδία και η Φινλανδία, ανέφερε σε δήλωσή της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

#BREAKING Sweden, Finland to discuss NATO bid with Turkey in Berlin Saturday: ministers pic.twitter.com/W7pze4PTSR

