Η πρώτη φωτογραφία του Μπέλι ως ιδιοκτήτη της Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ»

Μπορεί να κράτησε περισσότερους από τρεις μήνες, ωστόσο το «μαρτύριο» για την Τσέλσι και τους φιλάθλους της τελειώνει.

Έπειτα από 19 χρόνια και 21 τίτλους με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς, η Τσέλσι ετοιμάζεται για την αλλαγή σελίδας.

Μια αλλαγή που ήταν αναπόφευκτη μετά και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στο ρώσο μεγιστάνα από τη βρετανική κυβέρνηση.

Με επίσημη ανακοίνωση, οι Μπλε έβαλαν τέλος σε όλα τα δημοσιεύματα και γνωστοποίησαν τη συμφωνία ανάμεσα στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς και την κοινοπραξία των Τοντ Μπέλι και Χάνσγιοργκ Βις.

Ο άνθρωπος που θα ηγηθεί των Μπλε σε αυτήν τη νέα εποχή είναι ο αμερικανός δισεκατομμυριούχος Τοντ Μπέλι.

Και ήδη ο νέος ιδιοκτήτης φαίνεται πως έχει μπει στον… ρόλο του. Αφού έπεσαν οι πρώτες υπογραφές, η Team Μπέλι βγήκε έξω από το «Στάμφορντ Μπριτζ» και φωτογραφήθηκε, βγάζοντας έτσι ένα ιστορικό πλάνο για το σύλλογο του Λονδίνου.

Can confirm that Todd Boehly is at the bridge….can also confirm that he is an absolute gent! #Chelsea #ChelseaFC #ToddBoehly #CFC pic.twitter.com/JrheRuzXJm

— Darren Lavery (@Darren_Lav89) May 6, 2022