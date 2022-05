Ανέλαβε και επίσημα καθήκοντα, ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνης.

Ο ομογενής, που αντικατέστησε τον Τζέφρι Πάιατ, έκανε την πρώτη του ανάρτηση,μετά την παράδοση του λογαριασμού Twitter της πρεσβείας στο επιτελείο του.

«Καλημέρα από Αθήνα! Ως ένας περήφανος γιος Ελλήνων μεταναστών, είναι τιμή μου να επιστρέφω στην Ελλάδα για να υπηρετήσω ως ο επόμενος πρέσβης των ΗΠΑ. Χαίρομαι πολύ», αναφέρει στην ανάρτησή του ο νέος αμερικανός πρέσβης.

Καλημέρα από Αθήνα! As the proud son of Greek immigrants, it’s an honor of a lifetime to return to Greece and serve as the next U.S. Ambassador. Χαίρομαι πολύ! pic.twitter.com/82B0CRQEk5

