Την ώρα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας έγγραφα που δίνουν την εικόνα από τα σχέδια της Ρωσίας για τις κατεχόμενες περιοχές στην Ουκρανία, κορυφαίο στέλεχος του Κρεμλίνου με δηλώσεις του φαίνεται να τα επιβεβαιώνει. Η Ρωσία θα παραμείνει «για πάντα» στη νότια Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του κόμματος Ενωμένη Ρωσία του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Αντρέι Τουρτσάκ, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Χερσώνα, μια μεγάλη πόλη της Ουκρανίας, την οποία ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να θέσουν υπό τον πλήρη έλεγχο τους από τον Μάρτιο. To Twitter και ο ψηφιακός πόλεμος «Απευθυνόμενος στους κατοίκους της περιοχής Χερσώνα, θα ήθελα να πω για άλλη μια φορά ότι η Ρωσία είναι εδώ για πάντα. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία για αυτό», δήλωσε ο Τουρτσάκ, πρώτος αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (άνω βουλή), σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. Μάχες για την κατάληψη του Σεβεροντονέτσκ Την ίδια ώρα η Ρωσία συνεχίζει τις πολεμικές επιχειρήσεις της στο Ντονμπάς αφού, όπως και η ίδια έχει ανακοινώσει έχει εστιάσει εκεί τις προσπάθειές της, στη λεγόμενη δεύτερη φάση της «ειδικής στραστιωτικής επιχείρησης», όπως ονομάζει η ίδια τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Ολεξάντ Στρίουκ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Σεβεροντονέτσκ, δήλωσε: «Η πόλη είναι σχεδόν περικυκλωμένη από ρωσικά και (αποσχιστικά) στρατεύματα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ. Προσπαθούν να εισβάλουν στην πόλη μέσα από κοντινά χωριά. Πρόκειται για την πιο ανατολική πόλη της Ουκρανίας που κατέχει το Κίεβο. Η κατάληψη του Σεβεροντονέτσκ θα ήταν ένα σημαντικό κέρδος για τον ρωσικό στρατό, ο οποίος έχει επικεντρώσει εκ νέου τις προσπάθειές του στην κατάληψη ολόκληρης της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο. Οι συνεχιζόμενες μάχες διεξάγονταν σε ένα χωριό ακριβώς βόρεια της πόλης, είπε ο Στρίουκ. «Ο ουκρανικός στρατός μέχρι στιγμής απέκρουε αυτές τις επιθέσεις, αλλά οι Ρώσοι πίεζαν. Η πόλη κρατάει, αλλά μπορεί κανείς να νιώσει ότι προσπαθούν να κυκλοφορήσουν». Περίπου 15.000 άνθρωποι παρέμειναν στο Σεβεροντονέτσκ, το οποίο είχε πληθυσμό περίπου 100.000 πριν από τον πόλεμο. Οι περιφερειακές αρχές εδώ και εβδομάδες παροτρύνουν τον κόσμο να εγκαταλείψει την πόλη. Νέα έκκληση Ζελένσκι για τη Μαριούπολη Η Μαριούπολη συνεχίζει να πολιορκείται, το εργοστάσιο Azovstal έχει δεχθεί σκληρές επιθέσεις όλες τις προηγούμενες μέρες από τις ρωσικές δυνάμεις, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε νέα έκκληση για να σωθούν όσοι βρίσκονται εκεί, ανάμεσά τους και μαχητές του νεοναζιστικού Τάγματος Αζόφ. Σε δηλώσεις του σε διαδικτυακή εκδήλωση του think tank Chatham House, ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε ότι η κατεστραμμένη Μαριούπολη είναι «παράδειγμα βασανιστηρίων και πείνας που χρησιμοποιείται ως πολεμικό όπλο», προσθέτοντας ότι κανένας διεθνής οργανισμός δεν μπορεί να εισέλθει στην πόλη. «Αυτή η απανθρωπιά και σκληρότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει τους ανθρώπους. Ο θάνατος δεν προκαλείται από πόλεμο. Δεν πρόκειται για στρατιωτική εκδήλωση. Αυτό είναι βασανιστικό μέχρι θανάτου. Αυτό είναι τρομοκρατία και μίσος», σημείωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι «η Ρωσία νομίζει ότι μπορεί να διαφύγει από διώξεις για εγκλήματα πόλεμου λόγω της πυρηνικής απειλής». «Η Ρωσία μιλά ανοιχτά για πυρηνικά όπλα. Για τον χρόνο που χρειάζεται για να φτάσουν οι ρωσικοί πύραυλοι στις ευρωπαϊκές πόλεις. Το κάνουν αυτό λόγω της αίσθησης της ατιμωρησίας. Η Ρωσία εκβιάζει την Ευρώπη μέσω απειλών. Η εισβολή στη Ρωσία και η σκληρότητα των στρατευμάτων της στην Ουκρανία έχει αγνοήσει όλους τους κανόνες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι κάτι από τον 18ο αιώνα. Η Ρωσία πιστεύει ότι δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για εγκλήματα πολέμου», υπογράμμισε ο Ζελένσκι. Πώς είναι η κατάσταση στο Azovstal Αλλάζει η ουκρανική στρατηγική στο Χάρκοβο; Οι ρωσικές δυνάμεις συνέχισαν το τελευταιό εικοσιτετράωρο τις αναποτελεσματικές επιθετικές επιχειρήσεις στις περιφέρειες του νότιου Χαρκόβου, του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ χωρίς να εξασφαλίσουν σημαντικά εδαφικά κέρδη, αναφέρει το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) στην αξιολόγηση της στρατιωτικής κατάστασης της Πέμπτης. Τι θα κάνουν οι Ρώσοι; Οι ουκρανικές επιθετικές επιχειρήσεις γύρω από το Χάρκοβο πιθανότατα σκοπεύουν να απωθήσουν τις ρωσικές δυνάμεις έξω από το πεδίο της πόλης, να αναγκάσουν τις ρωσικές μονάδες να αναπτυχθούν εκ νέου από τον άξονα Ιζιούμ και να απειλήσουν ενδεχομένως τις ρωσικές γραμμές επικοινωνίας, εκτιμούν οι αναλυτές του Ινστιτούτου, θεωρώντας πως η πίεση των Ουκρανών πιθανότατα θα αναγκάσει τις ρωσικές δυνάμεις να αποφασίσουν εάν θα ενισχύσουν τις θέσεις κοντά στο Χάρκοβο ή θα τις εγκαταλείψουν, εάν οι Ουκρανοί συνεχίσουν να πιέζουν με την αντεπίθεσή τους. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι ρωσικές δυνάμεις πιθανότατα θα συνεχίσουν να συνδυάζουν τις επιθετικές προσπάθειες νότια του Ιζιούμ με προελάσεις προς τα δυτικά από το Ντονέτσκ, προκειμένου να περικυκλώσουν τα ουκρανικά στρατεύματα στη νότια περιφέρεια του Χαρκόβου και στο δυτικό Ντονέτσκ. Το Ινστιτούτο σημειώνει επίσης την πρώτη ουκρανική στρατιωτική δήλωση που επιβεβαιώνει τη μετάβαση των αμυντικών δυνάμεων σε επιθετικές επιχειρήσεις. Ο Ουκρανός γενικός διοικητής Βαλέρι Ζαλούζνι δήλωσε, στις 5 Μαΐου, ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ξεκινούν επιχειρήσεις αντεπίθεσης γύρω από το Χάρκοβο και το Ιζιούμ, την πρώτη άμεση ουκρανική στρατιωτική δήλωση για στροφή σε επιθετικές επιχειρήσεις. Ανατίναξαν γέφυρα οι Ουκρανοί Φιλορωσικές πηγές υποστήριξαν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις ανατίναξαν μια γέφυρα κοντά στον κατεχόμενο οικισμό Τσερκάσκι Τισκί, περίπου 25 χιλιόμετρα βορειοανατολικά από το Χάρκοβο, κάτι που, με βάση με την ανάλυση του Ινστιτούτου, θα μπορούσε να υποδηλώνει μια συνεχιζόμενη ουκρανική αντεπίθεση στην περιοχή γύρω από τη γέφυρα για να αποτρέψει τις ρωσικές κινήσεις. Πάντως οι ουκρανικές δυνάμεις δεν πραγματοποίησαν καμία επιβεβαιωμένη προέλαση τις τελευταίες 24 ώρες, αλλά απέκρουσαν τις ρωσικές προσπάθειες να ανακτήσουν τις χαμένες τους θέσεις. Οι ρωσικές δυνάμεις, από την άλλη, έκαναν ελάχιστες προόδους στις επιθέσεις στην ανατολική Ουκρανία. Οι ουκρανικές δυνάμεις, σύμφωνα με το ISW, ενδέχεται να είναι σε θέση να αναπτύξουν τις συνεχιζόμενες αντεπιθέσεις τους και να αποκρούσουν επιτυχώς τις ρωσικές επιθέσεις κατά μήκος του άξονα Ιζιούμ σε μια ευρύτερη αντεπίθεση για να ανακαταλάβουν τα ρωσικά κατεχόμενα εδάφη στην περιοχή γύρω από το Χάρκοβο.