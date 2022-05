Στην αρχή βλέπουμε παντού κριάρια. Το νησιώτικο τοπίο ασπρόμαυρο. Ηλικιωμένες γυναίκες θρηνούν κάποιον νεκρό. Μια νεότερη γυναίκα, η οποία φέρει το πρόσωπο της διάσημης αμερικανίδας ηθοποιού Εμα Στόουν, τους φιλά το χέρι. Αργότερα κάθεται πάνω στο πρόσωπο του νεκρού άντρα και αυνανίζεται.

Όμως είναι όντως νεκρός ο άντρας;

Χωρίς διαλόγους (για την ακρίβεια δεν ακούγεται λέξη) και υπό την συνοδεία ζωντανής μουσικής, η ζωή, ο θάνατος, η μοναξιά και το σεξ κάνουν έναν πολύ παράξενο συνδυασμό στην τελευταία ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Βληχή» που παρά την μικρή διάρκεια της εμπεριέχει υλικό για πολλές σκέψεις – γι’ αυτό εξάλλου είναι μια τόσο ενδιαφέρουσα ταινία.

Η «Βληχή» που παρουσιάστηκε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη 5 Μαίου στην Εθνική Λυρική Σκηνή (οι παραστάσεις για το κοινό είναι την Παρασκευή 6, το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Μαΐου με είσοδο 10 ευρώ), γυρίστηκε πριν από δύο χρόνια ως δεύτερη ανάθεση της ΕΛΣ στον διεθνή σκηνοθέτη ενταγμένη στο πρόγραμμα The Artist on the Composer – μια συνεργασία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του ΝΕΟΝ.

Την προβολή συνόδευσε μουσικό σύνολο που ερμήνευσε έργα των Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ/ Κνουτ Νάιστεντ ,Τοσίρο Χοσοκάβα με σολίστ την Αντζελίνα Τκάτσεβα (τσίμπαλο) και τον Γου Γουέι (σενγκ). Συμμετείχε το κουαρτέτο «Μαρία Κάλλας» και η Χορωδία της ΕΡΤ.

«Είναι σαν να βλέπεις την ιστορία του κινηματογράφου με σύγχρονο τρόπο από έναν δεξιοτέχνη της αφήγησης» ανέφερε ο Γιώργος Κουμεντάκης, καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΛΣ στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την προβολή, όπου οι κ.κ. Λάνθιμος και Στόουν απάντησαν σε ερωτήσεις του κοινού. «Γινόμαστε μάρτυρες του χρόνου που μένει μετέωρος.» Παρόντες στο πάνελ ήταν επίσης η Ελίνα Κουντούρη διευθύντρια του ΝΕΟΝ και ο Παναγιωτης Παντελάτος, υπεύθυνος επικοινωνίας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Η «Βληχή» είναι η πρώτη ταινία που ο Λάνθιμος γυρίζει στην Ελλάδα μετά από αρκετά χρόνια απουσίας, όμως ο ίδιος δεν θεωρεί απαραιτήτως ότι γύρισε ούτε και ότι είχε φύγει. «Οι συνθήκες με έκαναν να κάνω όπως έκανα τις ταινίες μου στην Ελλάδα και οι συνθήκες με έκαναν να δουλέψω με διαφορετικό τρόπο στο εξωτερικό» είπε.

Παραδέχεται ωστόσο ότι εφόσον τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στο εξωτερικό, ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα του για να δουλέψει όπως παλιά, «με πιο απλό, ίσως πιο ουσιαστικό τρόπο, με ανθρώπους που γνωρίζω, με μικρότερο συνεργείο. Αυτή η ταινία (η «Βληχή») “έβγαινε” σε όλα ώστε να γυριστεί εδώ,»

Η «Βληχή» γυρίστηκε στην Τήνο και στην ερώτηση του ΒΗΜΑΤΟΣ για ποιόν λόγο επέλεξε το συγκεκριμένο νησί, ο Γ. Λάνθιμος απάντησε ότι τα τελευταία χρόνια επισκέπτεται συχνά την Τήνο «είναι ένα νησί που αγαπώ πολύ αλλά και το μέρος όπου άρχισα να σκέφτομαι την “Βληχή”, οπότε ήταν κάπως φυσικό για μένα να επιστρέψω εκεί και να κάνω την ταινία.»

Και όπως πάντα ήταν με ευγενικό τρόπο αρνητικός στις «αναλυτικές» ερωτήσεις. «Δεν είναι κάτι που πέρασε από το μυαλό μου, είναι πολύ ενστικτώδης ο τρόπος που κάνω τα πράγματα» απάντησε σε ερώτηση σχετική με τον συνδυασμό ζωής και θανάτου στην «Βληχή». «Πράγματι, η ζωή, ο έρωτας, το σεξ και ο θάνατος είναι μια συνέχεια αλλά δεν τα σκέφτομαι αυτά όταν κάνω τα έργα μου.»

Από την πλευρά της η Εμα Στόουν σε μια πιο προσωπική ερώτηση για τον φόβο του θανάτου, απάντησε ότι «φοβάμαι να πεθάνω αλλά δεν φοβάμαι τον θάνατο.» Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η βραβευμένη με Οσκαρ Α ρόλου για την ταινία «La La Land» ηθοποιός, που επίσης υπήρξε υποψήφια για το Β’ ρόλου στην «Ευνοούμενη» του Λάνθιμου, εργάστηκε αφιλοκερδώς για την «Βληχή» , η οποία σύμφωνα με τον Γ. Κουμεντάκη κόστισε το 2 % μιας ευρωπαϊκής μεγάλης παραγωγής (ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΛΣ απέφυγε να απαντήσει με σαφήνεια για το κόστος της το οποίο μοιράστηκε η ΕΛΣ και η ΝΕΟΝ).

Πάντως ο Γ. Λάνθιμος αρέσκεται στο να υπάρχουν περιορισμοί στην δημιουργία και η «Βληχή» είχε. «Οι περιορισμοί είναι καλοί διότι εύκολα μπορείς να χαθείς και σε βοηθούν να δημιουργήσει κάτι» είπε.

Σε ότι αφορά τις κινηματογραφικές εμπνεύσεις του, ο σκηνοθέτης παραδέχθηκε ότι οι «Βοσκοί» του Νίκου Παπαπτάκη βρίσκονταν στο μυαλό του όταν γύριζε την «Βληχή» (είναι εξάλλου μια αγαπημένη του ταινία) αλλά μίλησε ακόμα περισσότερο για τον «Μακεδονικό γάμο» του Τάκη Κανελλόπουλου, «ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ» που επίσης τον ενέπνευσε._