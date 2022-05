Κοροναϊός: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 20χρονη με αναπηρία

A medical staff member prepares at the intensive care unit (ICU) of the Nossa Senhora da Conceicao hospital, where patients suffering from the coronavirus disease (COVID-19) are treated, in Porto Alegre, Brazil, April 17, 2020. Picture taken April 17, 2020. REUTERS/Diego Vara

Μια 20χρονη με αναπηρία νοσηλεύεται εδώ και 15 μέρες σε βαριά κατάσταση με κοροναϊό στη ΜΕΘ του Νοσοκομείο Βόλου. Όπως αναφέρει το magnesianews.gr η 20χρονη δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Σάνα Μάριν: «Δεν είναι ανεκτό να χρηματοδοτούμε τον πόλεμο του Πούτιν» Η εν λόγω ασθενής είναι η μοναδική αυτή τη στιγμή που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ κοροναϊού, καθώς δεν υπάρχει άλλο περιστατικό που να χρήζει εντατικής νοσηλείας. Στο μεταξύ, χθες νοσηλεύονταν 25 ασθενείς με κοροναϊό στην κλινική covid του Αχιλλοπούλειου, ενώ το τελευταίο 24ωρο δεν καταγράφηκε καμία απώλεια. Σύμφωνα με τον εντατικολόγο του Νοσοκομείου Βόλου κ. Γιάννη Κόκορη υπάρχει μία τάση ύφεσης του κοροναϊού, ενώ οι περισσότερες επαναλοιμώξεις που καταλήγουν στο Νοσοκομείο αφορούν σε ηλικιωμένους και ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα. Γεμάτα και τα οκτώ κρεβάτια στη συμβατική ΜΕΘ Τα τροχαία πάντως, τα ατυχήματα, αλλά και τα υπόλοιπα παθολογικά προβλήματα παίρνουν την ανιούσα. Μάλιστα, αυτή την περίοδο «επέστρεψε» το χρόνιο πρόβλημα των ελληνικών Νοσοκομείων που είναι η επάρκεια σε συμβατικές κλίνες ΜΕΘ. Σύμφωνα με το magnesianews.gr, στο Νοσοκομείο Βόλου η ΜΕΘ κοροναϊού λειτουργεί με τέσσερις κλίνες, εκ των οποίων η μία είναι κατειλημμένη, ενώ η συμβατική ΜΕΘ λειτουργεί και οκτώ κλίνες που και οι οκτώ είναι κατειλημμένες και σύμφωνα με τον κ. Κόκορη γίνεται μεγάλη διαχείριση των ασθενών και των κλινών της Εντατικής. Η πίεση αυτή τη στιγμή στο Αχιλλοπούλειο έχει στραφεί στα μη covid περιστατικά και στην μη covid Εντατική, η οποία είναι πλήρης. Ο Καραμανλής, ο Μητσοτάκης και οι εκλογές Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από Share