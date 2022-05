Στη «Βληχή» του Γιώργου Λάνθιμου

Την ταινία του «Βληχή» που προέκυψε από την δεύτερη συνεργασία του με την Εθνική Λυρική Σκηνή, παρουσιάζει αύριο στους δημοσιογράφους στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, παρουσία της ηθοποιού Εμα Στόουν η οποία εμφανίζεται σε αυτή μαζί με τον Γάλλο ηθοποιό Ντέμιαν Μπονάρ.

Μετά την εγκατάσταση του Νίκου Ναυρίδη το 2019, η «Βληχή» που γυρίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020 στην Τήνο με παραγωγό την Ελένη Κοσσυφίδου, είναι το δεύτερο έργο που δημιουργήθηκε από τον σκηνοθέτη κινηματογραφικών επιτυχιών όπως οι «Κυνόδοντας», «Αστακός» και «Ευνοούμενη» για την ΕΛΣ, ενταγμένο στο πρόγραμμα The Artist on the Composer – μια συνεργασία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του ΝΕΟΝ.

Αμέσως μετά την προβολή, ο σκηνοθέτης, η πρωταγωνίστριά του, ο Γιώργος Κουμεντάκης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΕΛΣ και η Ελίνα Κουντούρη, Διευθύντρια ΝΕΟΝ, θα μιλήσουν για την δημιουργία της «Βληχής» και το πρόγραμμα The Artist on the Composer που «διασυνδέει πρωτοπόρους σύγχρονους εικαστικούς και σκηνοθέτες ή/και παραγωγούς ταινιών με τη ζωντανή εκτέλεση ορχηστρικής μουσικής.» Στόχος του ΚΠΙΣΝ είναι «μέσα από έργα που αποτελούν καρπούς νέων αναθέσεων, κάθε καλλιτέχνης να συνομιλεί με έργα κλασικών συνθετών, απαλλαγμένος από τις συνήθεις οπερατικές συμβάσεις και την αφήγηση, πραγματοποιώντας άνοιγμα προς ένα κοινό που μπορεί να μην έχει ασχοληθεί προηγουμένως με την όπερα.»

Το μουσικό σενάριο της «Βληχής» που θα παρουσιάζεται πάντα με συνοδεία μουσικών συνόλων, αποτελείται από έργα των Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ/ Κνουτ Νάιστεντ ,Τοσίρο Χοσοκάβα τα οποία θα ερμηνευτούν ζωντανά στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος από τους σολίστ Αντζελίνα Τκάτσεβα (τσίμπαλο), Γου Γουέι (σενγκ), το κουαρτέτο «Μαρία Κάλλας» και τη Χορωδία της ΕΡΤ. Στους λοιπούς συνεργάτες για την δημιουργία της «Βληχής», βρίσκουμε τους Άννα Γεωργιάδου (σκηνικά), Άγγελο Μέντη (κοστούμια), Χρήστο Παπαδόπουλο (χορογραφία), Θοδωρή Μιχόπουλο (διεύθυνση φωτογραφίας) και τον Γιώργο Μαυροψαρίδη (μοντάζ). Ο τελευταίος, θυμίζουμε, απέσπασε μια υποψηφιότητα για το Οσκαρ μοντάζ για την ταινία του Γ. Λάνθιμου «Η ευνοούμενη» η οποία προτάθηκε για 10 βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, συμπεριλαμβανομένων των ταινίας, σκηνοθεσίας, Β’ γυναικείου ρόλου (Στόουν, Ρέιτσελ Βάις) και Α γυναικείου ρόλου το οποίο και κέρδισε η Ολίβια Κόλμαν.

Η ταινία «Βληχή», της οποίας η διάρκεια είναι μικρότερη από μια ώρα, θα προβάλλεται στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ Παρασκευή 6, Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Μαΐου με είσοδο 10 ευρώ.

Προπώληση: ticketservices.gr, Ταμεία ΕΛΣ –ΚΠΙΣΝ (2130885700, καθημερινά 09.00-21.00)

Γιώργος Λάνθιμος, ΒΛΗΧΗ – The Artist on the Composer | Εθνική Λυρική Σκηνή – ΝΕΟΝ | trailer from NEON on Vimeo.