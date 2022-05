Κούζμα: «Αν δεν είναι ο Γιάννης ο καλύτερος στον κόσμο τότε ποιος είναι;»

Ο Κάιλ Κούζμα μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σε ερώτηση για το ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός φόργουορντ των Γουίζαρντς σχολίασε τα λεγόμενα του Μάτζικ Τζόνσον σχετικά με τον κορυφαίο στο άθλημα και έπλεξε το εγκώμιο του Έλληνα σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.

Έτσι στο ερώτημα εάν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο καλύτερος παίκτης μπάσκετ στον κόσμο, έγραψε: «Εάν δεν είναι αυτός τότε ποιος είναι», ανέφερε.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Greek Freak στο πρώτο του παιχνίδι των πλέι-οφ με τους Μπακς απέναντι στους Σέλτικς πέτυχε το δεύτερο τριπλ-νταμπλ στην καριέρα του στη διαδικασία αυτή.

Δείτε την ανάρτηση του:

Lol then who the hell is? https://t.co/UO5uKaV6ZA

— kuz (@kylekuzma) May 2, 2022