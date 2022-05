Χωρίς ρωσικές ομάδες οι διοργανώσεις της UEFA και την επόμενη σεζόν

Νέα «βόμβα» από την UEFA που έχει να κάνει με τη Ρωσία και το ποδόσφαιρο της!

Με επίσημη ανακοίνωση της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, έγινε γνωστό πως όπως και φέτος έτσι και του χρόνου, οι ομάδες της Ρωσίας δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η UEFA ανακοίνωσε μια σειρά από κυρώσεις που θα επιβληθούν στη Ρωσία, δίνοντας έτσι συνέχεια στην υπόθεση.

Εκτός από τον αποκλεισμό των συλλόγων της χώρας από τις διοργανώσεις της, η UEFA γνωστοποίησε πως απέρριψε τις προτάσεις της Ρωσίας για τη διεξαγωγή του Euro 2028 και του Euro 2032.

Μάλιστα, η γυναικεία ομάδα της Ρωσίας δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στο ερχόμενο Euro που είναι προγραμματισμένο για το φετινό καλοκαίρι με την Πορτογαλία να παίρνει τη θέση της.

Τέλος, η εθνική ανδρών δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο ερχόμενο Nations League, κάτι που σημαίνει πως έχει ήδη υποβιβαστεί στην τρίτη κατηγορία.

The UEFA Executive Committee has today declared the bid submitted by the Football Union of Russia to host UEFA EURO 2028 or UEFA EURO 2032 as ineligible.

This is one of several decisions relating to the on-going suspension of Russian teams and clubs from UEFA competitions.

— UEFA (@UEFA) May 2, 2022