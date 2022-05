Ζελένσκι: Ξεκίνησε η απομάκρυσνη αμάχων από το Αζοφστάλ

Περίπου 100 άμαχοι απομακρύνθηκαν από το εργοστάσιο χάλυβα Αζοφστάλ της Μαριούπολης, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η πρώτη αυτή ομάδα των αμάχων θα φτάσει τη Δευτέρα, στη Ζαπορίζια, η οποία βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Evacuation of civilians from Azovstal began. The 1st group of about 100 people is already heading to the controlled area. Tomorrow we’ll meet them in Zaporizhzhia. Grateful to our team! Now they, together with #UN, are working on the evacuation of other civilians from the plant.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022