Η Ρωσία δεν είναι σε πόλεμο με το ΝΑΤΟ δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Προειδοποίησε πως κάτι τέτοιο θα αύξανε τον κίνδυνο ενός πυρηνικού πολέμου και ότι αυτό δεν μπορεί να επιτραπεί.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι η Μόσχα δεν απειλεί κανέναν με πυρηνικό πόλεμο και ότι, αντιθέτως, οι Δυτικοί είναι που επιμένουν να αναφέρονται σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

https://t.co/247mslOANK Russia’s Lavrov: Russia does not consider itself at war with NATO, this could raise risk of nuclear war

