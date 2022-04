Ταρακούνημα στην Ευρωλίγκα – Καταγγελία για απειλές της ΤΣΣΚΑ Μόσχας κατά παικτών

Η στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έφερε τα πάνω-κάτω και στο χώρο του αθλητισμού, καθώς όλες οι ρωσικές ομάδες αποβλήθηκαν από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Όπως ήταν φυσικό, αυτό συνέβη και με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, που αποβλήθηκε από την EuroLeague.

Έπειτα από αυτήν την απόφαση οι ρωσικές ομάδες έδωσαν τη δυνατότητα στους ξένους παίκτες να αποχωρήσουν αν το θέλουν χωρίς να τους δεσμεύει κάτι.

Πάντως, τώρα φαίνεται πως έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα, καθώς η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ζήτησε από τον Τζοέλ Μπολομπόι να επιστρέψει στην ομάδα, με τον Αμερικανό να ξεσπά μέσω μιας ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας πως η ρωσική ομάδα κακομεταχειρίζεται τους παίκτες, ενώ ταυτόχρονα τους απειλεί με σκοπό να τους πείσει να συνεχίσουν να αγωνίζονται.

Το ζήτημα ξεκίνησε όταν η ΤΣΣΚΑ ζήτησε από τον έμπειρο ψηλό να επιστρέψει στη Ρωσία, ενώ στα mail από τη διοίκηση του συλλόγου γίνεται λόγος και για ένα χρηματικό ποσό που πρέπει να δώσει ο παίκτης.

Πλέον μένει να φανεί αν θα υπάρξει κάποια επίσημη αντίδραση από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει αναφέρει κάτι η ρωσική ομάδα για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Χαρακτηριστικά έγραψε στα social media o Τζοέλ Μπολομπόι:

«Αφήστε με! Σας έχω ήδη πει ότι δεν θα επιστρέψω. Προσπαθείτε να πείσετε τους παίκτες με απειλές για τιμωρία. Είπατε σε μένα και σε όλη την ομάδα ότι μπορούμε να φύγουμε και ότι καταλαβαίνετε πως το ζήτημα της Ρωσίας με την Ουκρανία έχει κλιμακωθεί».

CSKA Moscow asked Joel Bolomboy to return to Russia by May 1st and asked him some money back.

Bolomboy replied to CSKA “I am not coming back» pic.twitter.com/xrU53XTUk0

— Emiliano Carchia (@Carchia) April 27, 2022